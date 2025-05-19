Ali Erbaş: İnsanın Değeri İdeali ile Ölçülür - Son Dakika
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Ali Erbaş: İnsanın Değeri İdeali ile Ölçülür

Ali Erbaş: İnsanın Değeri İdeali ile Ölçülür

Diyanet Başkanı Erbaş, mezuniyet töreninde gençlere insanlığa hizmet etmelerini tavsiye etti.

19.05.2025 22:31
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanın değeri, peşinden gittiği şeyle ölçülür. İnsan ideali kadardır. İdealiniz sadece kendinizle ilgili olmasın, milletinize ve insanlığa hizmet etmeyi de idealinize dahil ediniz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'nın (MÜSDAV) burs programları kapsamında eğitim desteği verdiği öğrenciler için Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen "Çelebi Programı Mezuniyet" törenine katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, meallerin Türkçe ve Almanca olarak okunmasıyla devam etti. MÜSDAV adına Mahmut Özdemir ve Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü adına Dr. Ahmet İşleyen selamlama konuşmaları yaptı. Törende öğrenciler, edindikleri çok dilli eğitim birikimini sergiledi. Zeynep Ece Okuducu İspanyolca ve Türkçe, Abdullah Erkam Bayırkan ise Japonca ve Türkçe yaptığı konuşmalarla büyük beğeni topladı.

"Sizlerin niyet ve gayretiyle yeryüzü daha güzel olacak"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada gençlerin niyet ve gayretiyle yeryüzünün daha güzel olacağını ifade ederek, "Çelebi programında sizler sadece bir yabancı dil öğrenmediniz. Medeniyetimizi, tarihimizi, ümmet coğrafyamızı da tanıdınız. Buna yönelik okumalar yaptınız, analizlerde bulundunuz. Aynı şekilde diğer meselelerle ilgili olarak münazaralarla, fikir alışverişleriyle zihinlerinizi ve kalplerinizi kuvvetlendirdiniz. İnşallah bu doğrultudaki çalışmalarınızı her geçen gün daha da geliştireceksiniz. Kendinizi sosyal, kültürel ve akademik olarak daha ileri bir seviyeye taşıyacaksınız. Sizler, ne kadar donanımlı ve bilgili olursanız o kadar güçlü olacaksınız. Bununla birlikte ahlak ve maneviyatınızı da en güçlü hale getireceksiniz. Bu sayede İslam'ın hakikatleri nesillere ve çağlara sizinle ulaşacak ve insanlık aradığı huzura sizin rehberliğinizle kavuşacaktır. Dünyamızın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu, sosyal problemlerin, bunalımların, umutsuzluğun insanlığı kuşattığı bir dönemde sizlerin varlığı ve gayreti en büyük imkandır. Sizlerin niyet ve gayretiyle yeryüzü daha güzel olacak inşallah" dedi.

"İnsan ideali kadardır"

"İnsan ideali kadardır" diyen Erbaş, "İnsanın değeri, peşinden gittiği şeyle ölçülür. İnsan ideali kadardır. İdealiniz sadece kendinizle ilgili olmasın, milletinize ve insanlığa hizmet etmeyi de idealinize dahil ediniz. Sorumluluklarınız sadece yabancı dil öğrenmekten ve küresel düzeyde çalışmalar yapmaktan ibaret değildir. Asıl olan bu çalışmaların güçlü bir şuura ve ulvi bir gayeye tabi olmasıdır. Dolayısıyla hangi mesleğe sahip olursanız olun ama o mesleği mutlaka topluma ve insanlığa hizmet için bir fırsat olarak değerlendirmenin de gayreti içinde olun. Unutmayın ki çelebi demek, eğitimini tamamlamış, nezaket zarafet sahibi, aklıselim, kalbi selim ve zevki selim bir şahsiyet demektir. Bu yüzden en küçük davranışlarınızda bile edep, nezaket ve zarafet olsun. Bildiğiniz ve yaşadığınız güzelliklerin hayata taşınması için bütün imkanlarınızla bir gayret içinde olun. Tercihinizi devamlı surette iyilikten yana kullanın. İyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması amacınız olsun" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Erbaş: İnsanın Değeri İdeali ile Ölçülür - Son Dakika

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