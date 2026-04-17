Türk hukukunun önemli ismi Ali Fuad Başgil unutulmadı

Türk düşünce ve hukuk dünyasının önemli isimlerinden Ali Fuad Başgil, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programla anıldı.

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programına akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zühtü Arslan, OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu ve OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman konuşmacı olarak yer aldı. Programın moderatörlüğünü ise Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil yaptı.

Konuşmacılar, Ali Fuad Başgil'in hukuk, demokrasi ve fikir hayatına sunduğu katkıları farklı yönleriyle ele aldı. Başgil'in özellikle hukuk devleti, özgürlükler ve akademik duruş konusundaki görüşlerinin günümüzde de önemini koruduğu vurgulandı.

"İnsanın başına gelebilecek en büyük talihsizliktir"

Ali Fuat Başgil'in gelecek dönemlerdeki genç nesillere yönelik yaptığı konuşmaları hatırlatan Prof. Dr. Bekir Şişman, "Gençliğe dair bir çok önemli insanın, bir çok önemli sözü olmuştur. Atatürk, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy gibi isimler bunların arasındadır. Ali Fuat Başgil, nasıl bir gençlik hayal ediyordu. Biz şuan nasıl bir gençlik görüyoruz. Bu değerlendirmek gerekir. Başgil'e göre kötü arkadaş, insanın başına gelebilecek en büyük talihsizliktir. Okulda, sokakta ve sitede arkadaşlar var. Birde şimdi dijital arkadaşlarımız oldu. Bu durum çok tehlikelidir. Son günlerde ülkenin gündemine bakarsak ne kadar ürkütücü olduğunu anlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Zengin bir fikir ve ahlaki miras bıraktı"

Prof. Dr. Zühtü Arslan, "Ali Fuat Başgil'e vefa borcumuz var. Çünkü hepimize çok zengin bir fikir ve ahlaki miras bıraktı. Bu mirası bırakan insanı ne kadar ansak azdır" şeklinde konuştu.

"Başgil'in döneminde şüpheyi göremezsiniz"

Başgil'in inkılap ruhundan bahseden Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu ise şunları söyledi:

"Her inkılabın ve her devrin bir ruhu vardır. Bu durum kişiyi şekillendirir. O inkılapla açığa çıkan kurumları da canlı tutar. Varlığını devam ettirir. Yasayı yapan ya da uygulayan, bir dokuma ustası gibidir. Ali Fuat Başgil'in dönemine gittiğinizde, şüpheyi göremezsiniz. Çok kavgalı dönemlerin, Türk, İstiklal ve hürriyet mücadeleleri tarihinin içinde bulunmuş bir ferdidir."

Program sonunda, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, konuşmacılara plaket takdim etti.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrası son buldu. - SAMSUN