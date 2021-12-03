Ali öğretmen, korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Ali öğretmen, korona virüse yenik düştü

Kayseri'de bir süredir korona virüs tedavisi gören biyoloji öğretmeni, hayatını kaybetti.

Kayseri'de bir süredir korona virüs tedavisi gören biyoloji öğretmeni, hayatını kaybetti. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olarak görev yapan 19 yıllık öğretmen Ali Daşkın, korona virüse yakalandı. Tedavisi devam ederken durumu ağırlaşan Daşkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taziye mesajı yayınlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, "İlimiz Melikgazi ilçesi Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Ali Daşkın vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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