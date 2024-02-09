Aliağa Belediyesi, Aigai Antik Kenti\'ndeki Arkeolojik Kazılara Destek Vermeye Devam Ediyor

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Antik dönemde "Aiolis Bölgesi" olarak anılan, İzmir'in kuzeyini kapsayan bölgenin önemli antik kentlerinden Aigai'de, 2004 yılında başlayan arkeolojik kazılar 2020 yılından bu yana Aliağa Belediyesi tarafından destekleniyor. İmzalanan ortak hizmet protokolü ile Aliağa Belediyesi, 2024 yılında da Aigai'deki arkeolojik kazılara desteğini sürdürecek.

Manisa sınırları içinde olmasına rağmen coğrafi yakınlık ve ulaşımıyla Aliağa coğrafyasının bir parçası olan Aigai Antik Kentindeki bilimsel çalışmalara, Aliağa Belediyesi 2020 yılından bu yana destek veriyor. Tarihi, milattan önce 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti, Yunt Dağı üzerinde, Aliağa yakınlarındaki Köseler Mahallesi'nde bulunuyor.

Halen yılda 15 bin tarih ve arkeoloji meraklısının ziyaret ettiği Aliağa-Manisa sınırında bulunan Aigai Antik Kentinde, devam eden arkeolojik kazıların desteklenmesini içeren protokol; Aliağa Belediyesi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Aigai Kazı Başkanlığı arasında imzalandı. Aliağa Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Aigai Arkeolojik Kazı Başkanı, Celal Bayar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Sezgin katıldı.

Başkan Serkan Acar, "Aigai bizim için çok önemli"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aigai'nin, Aliağa'yı içine alan bölgenin çok önemli bir tarihi ve arkeolojik merkezi olduğunu belirterek, "Aigai; Aliağa ile aynı coğrafyada, tarihi ve kültürel bağları olan, tarih boyunca Aliağa ve çevresiyle etkileşim içinde olan bir antik kent. 2020 yılından itibaren Aigai kazılarını destekliyoruz. Tarih ve doğa turizmini canlandırmak, köylerimizin, mahallelerimizin ekonomisini güçlendirmek ve ülkemize tanıtım ve ekonomik anlamda katkıda bulunmak istiyoruz. Protokolümüzü 2024 yılında da uzatarak arkeolojik kazılara destek vermeye devam ediyoruz. Bu ortak hizmet protokolünün Aliağamıza ve ülkemize değer katmasını diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da, Aigai antik kentinde devam eden arkeolojik kazıların ve sponsorluk desteklerinin öneminden söz etti. Sudak, Aliağa Belediyesinin Aigai'ye olan ilgisi ve devam eden desteği için teşekkür etti.

"Çok güçlü maddi ve manevi destek"

Aigai Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin de, Aigai arkeolojik kazılarına desteğin devamından ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti. Sezgin, "Bu destek sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda yanımızda hissettiğimiz çok güçlü bir manevi destek. Bu parayla ölçülecek bir şey değil. Günümüzdeki idari sınırlar farklı olabilir; ama Aigai, Aiolis'in bir parçası. Aiolis'in başkenti de Aliağa zaten. Aigai antik kentinin bölgemizin turizmine ve ülkemizin tanıtımına önemli katkıları olacak. Aliağa Belediyesinin kültürel mirasa, bilimsel çalışmalara büyük bir heyecanla destek vermesi bizler için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Aigai Antik Kenti

Aliağa'nın yaklaşık 15 kilometre yakınında bulunan Aigai, Herodot'un "Aiolis bölgesi" olarak bahsettiği Batı Anadolu'daki 12 Aiol kentinden biridir. Çevreye hakim bir konumdaki kayalık bir tepe üzerinde bulunan kentin tarihi, M.Ö. 8.yüzyıla kadar uzanıyor. M.S. 17 yılındaki depremde büyük ölçüde hasar gördüğü ve onarım geçirdiği, Helenistik dönemde ise önemli bir ticari merkez olduğu anlaşılan kentte, 2004 yılından itibaren günümüze kadar kazı çalışmaları Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığında yapılıyor. Surları arazinin durumuna göre inşa edilmiş olan Aigai Antik Kentinde; surlar içinde üç katlı agora ve bu yapıyı taşıyan duvarlar, meclis binası, teras duvarlı stadyum, tiyatro ve Demeter Tapınağı gibi kalıntılar görkemli şekilde bulunuyor. Antik kent, yılda 15 bine yakın arkeoloji ve tarih meraklısı tarafından ziyaret ediliyor. - İZMİR