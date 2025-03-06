Aliağa Belediyesi, Gemi Söküm Merkezi Arsalarını Satın Aldı

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(İZMİR)- İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Gemi Söküm Merkezi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Emlak Konut GYO A.Ş'nin iştiraki Emlak Planlama İnş. Proje Yön. ve Tic. A.Ş (EPP) mülkiyetinde olan arsa parsellerinin Aliağa Belediyesi'nin iştiraki şirket tarafından satın alındığı bildirildi.

Aliağa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Aliağa'da bulunan Gemi Geri Dönüşüm sektörünün faaliyet gösterdiği arsa parsellerinin 28 Şubat 2025 tarihi itibariyle, Aliağa Belediyesi'nin iştiraki olan Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş (APAŞ) şirketi tarafından Emlak Konut GYO A.Ş kuruluşu olan Emlak Planlama İnş. Proje Yön. ve Tic. A.Ş'den (EPP) bedeli mukabilinde satın alındığı açıklandı.