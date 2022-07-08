Helvacı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 3 bin 67 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın 25 yıl süreyle Helvacı Jandarma Karakol Komutanlığı olarak kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı 'na kullanım hakkı verilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Serkan Acar, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Aliağa Belediyesi temmuz ayı olağan meclisi toplandı - Son Dakika

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