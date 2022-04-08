Aliağa Belediyesinin sağlık ekibi 1 yılda 3 bin 235 vatandaşa hizmet verdi - Son Dakika
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Aliağa Belediyesinin sağlık ekibi 1 yılda 3 bin 235 vatandaşa hizmet verdi

08.04.2022 15:07
Aliağa Belediyesinin sağlık ekibi 1 yılda 3 bin 235 vatandaşa hizmet verdi

Aliağa Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Servisi, 2021 yılında 3 bin 235 vatandaşa hizmet vererek, hem İzmir genelinde hem de belediyeler arasında önemli bir başarı yakaladı.

Aliağa Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Servisi, 2021 yılında 3 bin 235 vatandaşa hizmet vererek, hem İzmir genelinde hem de belediyeler arasında önemli bir başarı yakaladı.

Aliağa Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Servisi, 12 kişilik ekibi, üç adet mavi şerit hasta nakil ambulansı ve bir adet evde bakım aracıyla vatandaşlara hizmet veriyor. Sağlık ekipleri, vatandaşların hastaneye ulaşımına, evinde tedavi görenlerin ise tedavi ve pansumanlarına yardımcı oluyor. Sağlık hizmetinin yanında hastalara; mama, ilaç, hasta bezi ve fonksiyonel hasta yatağı desteği sağlayan ekipler, 2021 yılında toplam 3 bin 235 vakaya ulaştı. Ekipler bu başarıyla, hem belediyeler hem de İzmir genelindeki sağlık hizmetleri ve ambulans servisleri arasında önemli bir başarı yakaladı.

Öte yandan İl Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Uzman Dursun Alyaz ve Dr. Serhat Sami Çengel, Aliağa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vatandaşların, belediye sağlık ekipleri ile ilgili taleplerini, Alo 153 veya 0 530 277 2222 numaralı mobil hat üzerinden Hilal Masa'ya iletebileceği bildirildi. - İZMİR

Aliağa Belediyesinin sağlık ekibi 1 yılda 3 bin 235 vatandaşa hizmet verdi

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Aliağa Belediyesi, Ambulans, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aliağa Belediyesinin sağlık ekibi 1 yılda 3 bin 235 vatandaşa hizmet verdi - Son Dakika


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