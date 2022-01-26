Aliağa Belediyesinin sömestir etkinlikleri çocuklara eğlenceli saatler yaşatıyor - Son Dakika

Aliağa Belediyesinin sömestir etkinlikleri kapsamında, Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen müzikal tiyatro oyunu ve sihirbaz gösterileri çocuklara eğlenceli saatler yaşattı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatıyla düzenlenen sömestir etkinlikleri, kentin farklı noktalarında düzenlenen gösterilerle sürüyor. Öğrencilerin karnelerini almalarıyla birlikte 21 Ocak Cuma günü Aliağa Gençlik Merkezi'nde başlayan ücretsiz sinema şöleni tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da her gün farklı bir noktada organize edilen sahne gösterileri çocuklara kültür ve sanatla iç içe verimli bir yarıyıl tatili yaşatıyor.

Sömestir etkinlikleri kapsamında Yeni Mahalle Düğün Salonu'nda sahnelenen 'Aladdin'in Sihirli Lambası' isimli müzikal oyun çocuklara tiyatro keyfi sunarken, sihirbaz gösterileri etkinliğe renk kattı. Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan tiyatro ve sihirbazlık gösterileri; Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde 27 Ocak Perşembe günü 'Troller', 28 Ocak Cuma günü ise 'Şirinler Gargamele Karşı' isimli oyunlarla devam edecek. Tüm oyunlar 11.00-14.00 ve 16.00 seanslarında küçük izleyicisinin karşında olacak. - İZMİR