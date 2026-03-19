Aliağa\'da \'6. Geleneksel At-Çek Balık Avı Festivali\' coşkusu başlıyor

Aliağa Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği geleneksel At-Çek Balık Avı Festivali 28-29 Mart 2026 tarihlerinde Albest Ağapark'ta gerçekleştirilecek.

Amatör Balıkçılık tutkunlarını bir araya getirecek olan At-Çek Balık Avı Festivali'nde, amatör olta balıkçılığını tanıtmak, sürdürülebilir avcılık anlayışını yaygınlaştırmak, "yakala-bırak" alışkanlığını geliştirmek, amatör balıkçılığın bir dalı olan spin avcılığını sevdirmek ve amatörlük ruhunu geliştirmek amaçlanıyor. Yarışma spin (at- çek) avcılık kategorisinde yapılırken, yarışma kuralları 6/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ esas alınarak düzenleniyor.

Kontenjanı 200 kişi+30 yedek ile sınırlı olan festival için başvurular 25 Mart 2026 Çarşamba günü başlıyor. Katılımcılar 09.00-20.00 saatleri arasında Aliağa Gençlik Merkezi'ne müracaat edebilecekleri gibi 0232 616 7071 numaralı hattı arayarak kayıt hakkında bilgi alabiliyor. 2 gün sürecek festivalde 1,2 ve 3. olan katılımcılara sürpriz ödül veriliyor.

At-Çek Balık Avı Festivali'nin programı:

1. gün (28 Mart Cumartesi)

14.00 - Alanda Toplanma

16.00 - Asıl Kayıt ve Yer Belirleme

17.30 - Açılış Konuşması

18.00 - Yarışma Başlangıcı

20.00 - Akşam Yemeği

2. gün programı (29 Mart Pazar)

02.00 - Gece çorbası ikramı

09.00 - Kahvaltı ve yarışmanın bitimi

10.30 - Ödül töreni ve kapanış - İZMİR