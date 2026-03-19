Aliağa'da '6. Geleneksel At-Çek Balık Avı Festivali' coşkusu başlıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa'da '6. Geleneksel At-Çek Balık Avı Festivali' coşkusu başlıyor

19.03.2026 14:22  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği geleneksel At-Çek Balık Avı Festivali 28-29 Mart 2026 tarihlerinde Albest Ağapark'ta gerçekleştirilecek.

Amatör Balıkçılık tutkunlarını bir araya getirecek olan At-Çek Balık Avı Festivali'nde, amatör olta balıkçılığını tanıtmak, sürdürülebilir avcılık anlayışını yaygınlaştırmak, "yakala-bırak" alışkanlığını geliştirmek, amatör balıkçılığın bir dalı olan spin avcılığını sevdirmek ve amatörlük ruhunu geliştirmek amaçlanıyor. Yarışma spin (at- çek) avcılık kategorisinde yapılırken, yarışma kuralları 6/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ esas alınarak düzenleniyor.

Kontenjanı 200 kişi+30 yedek ile sınırlı olan festival için başvurular 25 Mart 2026 Çarşamba günü başlıyor. Katılımcılar 09.00-20.00 saatleri arasında Aliağa Gençlik Merkezi'ne müracaat edebilecekleri gibi 0232 616 7071 numaralı hattı arayarak kayıt hakkında bilgi alabiliyor. 2 gün sürecek festivalde 1,2 ve 3. olan katılımcılara sürpriz ödül veriliyor.

At-Çek Balık Avı Festivali'nin programı:

1. gün (28 Mart Cumartesi)

14.00 - Alanda Toplanma

16.00 - Asıl Kayıt ve Yer Belirleme

17.30 - Açılış Konuşması

18.00 - Yarışma Başlangıcı

20.00 - Akşam Yemeği

2. gün programı (29 Mart Pazar)

02.00 - Gece çorbası ikramı

09.00 - Kahvaltı ve yarışmanın bitimi

10.30 - Ödül töreni ve kapanış - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:47:19. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.