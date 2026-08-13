Aliağa’da bağımlılık ve aile farkındalığı için bilgilendirme çalışması - Son Dakika
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Aliağa’da bağımlılık ve aile farkındalığı için bilgilendirme çalışması

Aliağa’da bağımlılık ve aile farkındalığı için bilgilendirme çalışması
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Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi iş birliğiyle Avcı Ramadan Parkı'ndaki gece pazarında üç gün sürecek bilgilendirme stantları kuruldu. Aile Danışma Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, Narkotik ve Jandarma ekipleri; bağımlılıkla mücadele, aile ve kadının korunması, koruyucu aile konularında vatandaşları bilgilendiriyor. KADES ve UYUMA uygulamaları tanıtılırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri karbonmonoksit ölçümü yapıyor. Etkinlikle toplumsal farkındalığın artırılması ve doğru bilgiye uzmanlardan ulaşılması amaçlanıyor.

Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi iş birliğinde, toplumda farkındalığın artırılması amacıyla Avcı Ramadan Parkı'ndaki gece pazarında bilgilendirme stantları kuruldu.

12-14 Ağustos tarihleri arasında üç gün boyunca sürecek çalışmada; Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aliağa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinden oluşan ekip vatandaşlarla bir araya geliyor. "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık" ve "Aile ve Kadının Korunması ile Koruyucu Aile Olmakla İlgili Farkındalık" başlıkları kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, uzman kurum personelleri tarafından vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıyor. Çalışma kapsamında stantlarda kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede önemli araçlardan olan KADES uygulaması ile bağımlılıkla mücadelede kullanılan 'UYUMA' uygulaması vatandaşlara tanıtılıyor. Bağımlılıkla mücadele kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından karbonmonoksit ölçümü de gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Aliağa Belediyesi ise Aile Danışma Merkezi ile çalışmanın önemli paydaşları arasında yer alıyor. Aile Danışma Merkezi'nin uzman personelleri, vatandaşlarla görüşerek bilgilendirmelerde bulunuyor, ihtiyaç duyulan konularda yönlendirme yapıyor ve bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

Üç gün boyunca devam edecek çalışma ile vatandaşların doğru bilgiye doğrudan uzman personeller aracılığıyla ulaşabilmesi, bağımlılıkla mücadele ile aile ve kadının korunması konularında toplumsal farkındalığın artırılması ve koruyucu aile hizmetleri konusunda bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa’da bağımlılık ve aile farkındalığı için bilgilendirme çalışması - Son Dakika

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