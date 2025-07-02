Aliağa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Aliağa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Aliağa\'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
02.07.2025 11:43  Güncelleme: 11:46
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Türk denizciliğinin bağımsızlık ve egemenlik simgesi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yılı yurt genelinde olduğu gibi Aliağa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk denizciliğinin bağımsızlık ve egemenlik simgesi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yılı yurt genelinde olduğu gibi Aliağa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye'deki liman kullanımının ve Türk kara sularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yıldönümü için Aliağa'da tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Sahil Güvenlik TCSG-61 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, Aliağa Bölge Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı, Aliağa Deniz Liman Şube Müdürü Kadir Sonocak, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Serkan Karpuzoğlu, Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, Aliağa Sualtı Sporları Spor Kulübü Başkanı Ali Hakan Tunçalp, ilçe mülki amirleri, liman temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katılım sağladı.

Tören, Aliağa Bölge Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Adem Şimşek'in Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin ardından protokol üyeleri denize açıldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Bölge Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı beraberindeki heyet ile birlikte deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kutlamalar, Aliağa Avcı Ramadan Rekreasyon alanında Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği'nde (ALDER) düzenlenen yarışmalarla devam etti. Aliağa Kaymakamlığı koordinesinde, Aliağa Belediyesi, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı, İMEAK DTO Aliağa Şubesi, Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi, Aliağa Amatör Balıkçılık ve Spor Derneği ile Aliağa Sualtı Sporları Spor Kulübü işbirliğinde ALDER'de düzenlenen yüzme, halat çekme, 9*9 motor ve el incesi atma yarışlarındaki mücadeleler nefes kesti. Ayrıca Jet Ski ve flyboard gösterileri ise etkinliklere renk kattı.

Aliağa halkının yoğun katılım gösterdiği yarışlarda dereceye giren kişi ve takımlara çeşitli ödüller ve sertifika takdim edildi. 4 kategoride düzenlenen yarışmalarda dereceye giren kişi ve takımlara ödülleri Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk ve Mehmet Ali Özkurt, İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Bölge Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı, Aliağa Deniz Liman Şube Müdürü Kadir Sonocak, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Serkan Karpuzoğlu, Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül ve İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Ufuk Yıldırım tarafından takdim edildi.

"Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı coşkuyla kutladık"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin şu açıklamada bulundu: "Ülkemiz denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı, bu yıl da Aliağa'da büyük bir heyecan ve katılımla kutlamanın gururunu yaşadık. Aliağa Kaymakamlığımızın koordinasyonunda, Aliağa Belediyesi ve Odamızın destekleri ve ilgili kurumların işbirliğinde organize edilen etkinlik ve yarışmalarla halkımızı denizle buluşturduk. Sorumluluk alanımız içerisinde yer alan bölgelerde gün boyu süren kutlama programlarıyla, hem denizciliğin ülkemiz için stratejik önemine dikkat çektik hem de deniz kültürünün toplumumuzda daha da yaygınlaşmasına katkı sunduk. Bu anlamlı güne emek veren, katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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