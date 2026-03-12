Aliağa\'da doğal gaz ağı genişliyor

Aliağa Belediyesinin girişimleri ve İzmirgaz Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce Şakran, Hacıömerli, Helvacı, Çakmaklı ve Kalabak mahallelerine ulaştırılan doğal gaz ağı şimdi de Aşağı Şehitkemal Mahallesi'ne ulaştı ve abonelik başvuruları 11 Mart itibarıyla başlatıldı. Bu kapsamda mahallede bir bilgilendirme ziyareti gerçekleştirildi ve vatandaşlara abonelik süreci ile teknik detaylar hakkında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen ziyarete Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, İzmirgaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan ve Şehitkemal Mahalle Muhtarı Ayşe Algül katıldı.

Başkan Acar: "Aşağı Şehitkemal'imize doğal gazı kavuşturduk"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçede doğal gaz ağını genişletmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şakran, Hacıömerli, Helvacı, Çakmaklı ve Kalabak mahallelerimizin ardından Aşağı Şehitkemal'imize de doğal gaza kavuşturduk. Ramazan ayında böyle hayırlı bir çalışmayı mahallemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce mahalle ziyaretimizde vatandaşlarımıza 'Ne istiyorsunuz?' diye sorduğumda doğal gaz talep etmişlerdi. Bugün bu talebi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen İzmirgaz yetkililerine ve bu sürecin takipçisi olan muhtarımız Ayşe Algül'e teşekkür ediyorum. Doğal gazın mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Muhtar Ayşe Algül: "Biz köyüz ama bu konfordan faydalanabileceğiz"

Aşağı Şehitkemal Mahalle Muhtarı Ayşe Algül, mahalleye doğal gaz hizmetinin gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Biz köyüz ama bu konfordan faydalanabileceğiz. Mahalle halkımız da çok mutlu. Her zaman yanımızda olan ve mahallemizin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen belediye başkanımız Serkan Acar'a ve İzmirgaz'a çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese minnettarız" diye konuştu.

İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik: "Mahalle sakinlerine doğal gaz hayırlı olsun"

İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ise Aşağı Şehitkemal Mahallesi'nin doğal gaza kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler de köyümüze doğal gazı kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Tüm yatırımlarımızda belediye başkanımızın desteğini yanımızda hissediyoruz. Destekleri için Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve mahalle muhtarımız Ayşe Algül'e teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerine hayırlı olsun, doğal gazı güle güle kullansınlar" ifadelerini kullandı.