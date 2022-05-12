Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika

Aliağa'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen uçurtma etkinliği renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikte özel çocuklar doyasıya eğlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla, Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Yeşille mavinin buluştuğu Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Parkı alanında gerçekleştirilen etkinlik öncesinde ise katılımcılara uçurtma dağıtıldı. Şenliğe, çok sayıda engelli çocuk, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Uçurtma dağıtımının ardından gökyüzüne yükselen uçurtmalar, Aliağa semalarını süsledi.

Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı Musa Pala, birincisini düzenledikleri Harika Kalpler Uçurtma Şenliğini geleneksel hale dönüştürmek istediklerini söyledi.

Pala, "Bugün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle uçurtma şenliğin birincisini düzenliyoruz. Her yıl halkımızla, engellilerle içi olup Aliağa'da Harika Kalpler sloganıyla uçurtma şenliğini geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Halkımızın yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti. Uçurtmayı Kendin Al Gel sloganı ile başladık; fakat bizim de dernek öğrencilerimiz, kursiyerlerimizle beraber 150 tane bizim var ve halkımızın getirdiği ile beraber 300-350 civarında gökyüzünde uçurtma olduğunu düşünüyorum" dedi.