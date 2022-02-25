Aliağa'da esnafın talepleri ile gerçekleştirilmesi planlanan projeler görüşüldü - Son Dakika
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Aliağa'da esnafın talepleri ile gerçekleştirilmesi planlanan projeler görüşüldü

25.02.2022 15:24
Aliağa'da esnafın talepleri ile gerçekleştirilmesi planlanan projeler görüşüldü

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerini kazanarak güven tazeleyen Serdar Berk ve yönetimini makamında ağırladı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerini kazanarak güven tazeleyen Serdar Berk ve yönetimini makamında ağırladı. Görüşmede, esnafın talepleri ile gerçekleştirilmesi planlanan projeler görüşüldü.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ve yönetim kurulu üyeleri, sona eren seçim yarışının ardından ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Serdar Berk ve yönetim kurulu, son olarak Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ziyarette bulundu. Sohbet havasında geçen ziyarette, esnafın istek ve taleplerinin yanı sıra esnafa yönelik gerçekleştirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Serkan Acar: "Hep Birlikte Aliağayız"

Başkan Serkan Acar, güven tazeleyen Serdar Berk ve ekibine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Birlik ve beraberliğin çok yüksek olduğu bir kentte yaşadıklarını belirten Başkan Serkan Acar, "Bunda esnaf odasının da çok büyük emeği var. Gerçekleştirilen kongrenin ardından seçilen ve seçilemeyen herkesle birlikte Aliağayız. Bundan sonra da Aliağamızı daha iyi seviyelere getirebilmek için çaba göstereceğiz. Mevcut sorunlarımızı dayanışma içinde çözmeye çalışacağız. Daha güzel günlere hep birlikte kavuşacağız" dedi.

Serdar Berk de, "Bundan sonraki süreçte esnaf arkadaşlarımıza daha fazla hizmet edebilmek için daha fazla çalışacağız" dedi. - İZMİR

Aliağa'da esnafın talepleri ile gerçekleştirilmesi planlanan projeler görüşüldü

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Esnaf ve Sanatkarlar, Serkan Acar, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aliağa'da esnafın talepleri ile gerçekleştirilmesi planlanan projeler görüşüldü - Son Dakika


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