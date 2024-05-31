Aliağa'da Kurban Kesim Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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Aliağa'da Kurban Kesim Fiyatları Açıklandı

Aliağa\'da Kurban Kesim Fiyatları Açıklandı

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin 2 bin 500 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin de 650 lira olduğunu açıkladı.

31.05.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin 2 bin 500 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin de 650 lira olduğunu açıkladı.

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tarafından merakla beklenen kurban kesim fiyatları Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklandı. Kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odasının girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini söyleyen Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, fiyatlarda geçen seneye göre değişim olduğunu belirtti. Başkan Berk, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin 2 bin 500 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin 650 liradan yapılacağını bildirdi. Bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kurbanlık kesiminin 2 bin TL, küçükbaş kurbanlık kesiminin 500 TL'den yapılacağını kaydeden Başkan Berk, vatandaşlar belediyenin kesimhanesinde işlem yapmak istiyorsa büyükbaş hayvanlar için 400 TL, küçükbaş hayvanlar için 150 TL hayvan kesim yeri tesis ücreti bedeli ödeyeceklerini söyledi.

Kesim ve et işlemede sağlıklı bir bayram için işinin ehli kasapların tercih edilmesini gerektiğini ifade eden Berk, "Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli. Kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak kıyma çekiminin, et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerleri tarafından yapılması gerekiyor. Bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etmeli" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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