Aliağa’da kurtuluşun 104. yılı gururla kutlandı.

Aliağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, kurtuluş mücadelesinin kahramanları rahmet ve minnetle anılırken, Aliağa'nın kurtuluşunun yıl dönümü birlik ve beraberlik mesajlarıyla kutlandı.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma ve Kutlama Programı'na; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk yaptı. Öztürk, Aliağa'nın kurtuluş gününün yalnızca bir bayram değil, Milli Mücadele ruhunun ve bağımsızlık kararlılığının hatırlandığı önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Öztürk, konuşmasında 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşunun ardından 13 Eylül'de Aliağa'nın da düşman işgalinden kurtarıldığını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Öztürk ayrıca, Aliağa'nın kurtuluşunda görev alan Yüzbaşı Mehmet Sait Bey komutasındaki 25. Alay'ın komutan ve neferleri ile mücadeleye katkı sunan Aliağalıları da yad ederek, "Aliağa'mızın gurur günü, kurtuluş bayramı kutlu olsun" mesajını verdi.

Şiir ve zeybek gösterisi

Tören, öğrencilerin gerçekleştirdiği şiir dinletisiyle devam etti. Atatürk Ortaokulu öğrencisi Cemre Sude Bülbül, günün anlam ve önemine ilişkin şiirini seslendirdi.

Programın ilgi gören bölümlerinden biri ise Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin zeybek gösterisi oldu. Geleneksel halk oyunlarıyla sahne alan ekip, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Kurtuluş'tan Cumhuriyet'e Aliağa Fotoğrafları

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından kutlama programı farklı etkinliklerle sürdü. Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan "Kurtuluştan Cumhuriyet'e Aliağa" fotoğraf sergisi ziyaret edildi.

Programın son bölümünde Aliağa Kabristanlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edilerek, Milli Mücadele döneminde hayatını kaybeden şehitler için dua edildi.

Aliağa'nın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, geçmişten bugüne uzanan bağımsızlık ve vatan sevgisinin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi.