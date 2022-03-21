Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu - Son Dakika
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Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu

21.03.2022 16:39
Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu

İzmir'in Aliağa ilçesinde '21 Mart Nevruz ve Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası' kapsamında kutlama programı düzenlendi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde '21 Mart Nevruz ve Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası' kapsamında kutlama programı düzenlendi. Atatürk Ortaokulu bahçesinde organize edilen programda ateşten atlama, demir dövme, yumurta kırma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

'Baharın müjdecisi' olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı etkinliğine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Türk Kızılay yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul bahçesinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Serkan Acar, öğrencilerle yakından ilgilendi. Başkan Serkan Acar, öğrencilerin fotoğraf çekim isteklerini de geri çevirmedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Aliağa Atatürk Ortaokulu Sosyal Bilimler Öğretmeni Gül Ceylan yaptı. Nevruz'un yeni gün, yeni yılın ilk günü demek olduğunu belirten Ceylan, Türk'ün düşünce sisteminde baharın gelişinin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Nevruz gününün tabiatın yeniden dirilişini ifade ettiğini belirten Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr.Erdoğan Akyüz, "Bugünün, tabiatımıza, insanımıza, doğamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Aynı zamanda bugün gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyası düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitimin her anında yanımızda olan, ihtiyaçlarımızda bizi hiçbir zaman geri çevirmeyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından nevruz ateşinin yakılmasıyla devam eden programda demir dövme, yumurta kırma, halk oyunları ile Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı'nın gösterileri programa renk kattı.

Programın sonunda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve katılımcılar, 'İzmir Sana Kanım Feda Projesi' kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay İzmir Şubesi, Atatürk İlk ve Ortaokulu tarafından organize edilen kampanyada kan bağışında bulundu. Türkiye rekoru kırılması hedefiyle okul bahçesinde gerçekleştirilen ve yoğun ilginin olduğu kan bağışı kampanyasına tüm Aliağalılar saat 23.00'e kadar kan bağışında bulunabilecek. - İZMİR

Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu
Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu
Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu
Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu
Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu
Aliağa'da Nevruz bayramı coşkusu

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Nevruz Bayramı, Aliağa, İzmir, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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