AliaPark'ta engel tanımayan özel bir gün

20.01.2026 17:12  Güncelleme: 17:14
Aliağa Rehabilitasyon ve Engelliler Derneği ile Balçova Engelsiz İzmir Derneği, AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Özel gereksinimli çocuklar, atla terapi etkinliğiyle keyifli anlar yaşadı. Bu etkinlikler, bireylerin fiziksel ve duygusal gelişimine katkı sağlıyor.

Aliağa Rehabilitasyon ve Engelliler Derneği ile Balçova Engelsiz İzmir Derneği, Aliağa Belediyesi'ne bağlı AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette özel gereksinimli çocuklar, merkezde düzenlenen atla terapi etkinliğine katılarak keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Atla terapi etkinliği; çocukların ahırları dolaşarak atlarla birebir temas kurmalarıyla başladı. Ardından AliaPark'ın yenilenen kapalı manejinde atlara binme imkanı buldular. Gerçekleştirilen tüm faaliyetler, AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Özel çocuklardan Aliapark'a anlamlı hediye

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret sırasında; Aliağa Rehabilitasyon ve Engelliler Derneği'ne bağlı çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları tabloyu merkez yetkililerine hediye etti. Bu anlamlı eser, sergi kapsamında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından satın alınarak AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne armağan edildi.

Yetkililer, atla terapinin özel gereksinimli bireylerin fiziksel güçlenmesine, sosyal uyumuna ve duygusal gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. AliaPark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama etkin katılımını destekleyen projeleriyle yalnızca Aliağa'ya değil tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. - İZMİR

