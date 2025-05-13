Aliağa\'da Yaz Dönemi Satranç Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü'nün yaz dönemi kursları için kayıtlar başlıyor. 20 Mayıs Salı günü başlayacak kayıtlar 22 Mayıs Perşembe günü son bulacak. 10.00 ile 16.00 saatleri arasında alınacak kayıtlara 2020 ve üstü doğumlular başvurabilecek.

Aliağa Belediyesi, her yıl yaz ve kış dönemlerinde düzenlediği satranç kurslarıyla çocuklara strateji dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor. Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü'nün deneyimli antrenörleri tarafından verilen eğitimlerde; analitik düşünme, doğru ve hızlı karar alma, dikkat süresini uzatma, sabır geliştirme, plan yapma gibi becerilerin çocuklarda kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda özgüveni artıran, zihinsel gelişimi destekleyen ve akademik başarıya da olumlu katkılar sunan satranç sayesinde çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Kursiyer adayları müracaatlarını Siteler Mahallesi, TOKİ Konutları 430 Sokak, No: 18 B3-5 Blok Kat: 1 adresindeki Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü'ne yapabilecek. Satranç kurslarına katılmak isteyenler 0232 399 00 00 dahili: 2707 numaralı hattan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Ön kayıt sürecinin ardından kayıt sonrası seviye ve sınıf belirlemeleri yapılacak. - İZMİR