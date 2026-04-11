Aliağa\'dan Midilli\'ye düzenli seferler başladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi iş birliğinde projelendirilen Aliaport Aliağa Deniz Yolcu İskelesi'nden Midilli'ye düzenli seferler başladı.

Aliaport Aliağa Deniz Yolcu İskelesi, Ramazan Bayramı'na özel gerçekleştirdiği seferlerin ardından düzenli seferlerine 10 Nisan'da başladı. Düzenli seferlerin ilk gününde 450 kişilik katamaran tipi yolcu gemisi ile seyahat süresi 1 saate indi. Yolcular deniz Aliaport'tan saat 08.00'de çıkış yaparak, Midilli'ye güvenli bir şekilde ulaştı.

Aliaport Liman Yöneticisi Faruk Altun, düzenli seferlerin ilk gününde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük katamaranlarından biriyle yolculuk süremizi 1 saate kadar indirdik. Düzenli seferlerimizin ilk yolcuları güvenle Midilli'ye ulaştılar. Heyecanla önümüzdeki seferleri bekliyoruz" dedi.

Aliaport Aliağa Deniz Yolcu İskelesi, 1 Kasım'a kadar düzenli seferlerine devam edecek. - İZMİR