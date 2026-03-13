Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oryantiringde büyük başarı

İzmir'de düzenlenen Okullar Arası Oryantiring İl Yarışması'nda Atatürk Ortaokulu öğrencileri önemli bir başarıya imza attı.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, antrenör Harun Altun yönetiminde oryantiring eğitimi alan öğrenciler, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da hem bireysel hem de takım kategorilerinde dereceler elde etti. 25 takım ve yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışmalarda Aliağalı öğrenciler kürsüde yer aldı. Yıldız Erkekler kategorisinde Efe Günay İzmir İl Birincisi olurken, Demir Deniz Demircan İzmir İl İkincisi olarak yarışmayı tamamladı. Yıldız Kızlar kategorisinde Simay Gündüz İzmir İl İkincisi, Zeynep Erkan ise İzmir İl Üçüncüsü oldu. Küçük Kızlar kategorisinde Zeynep Irmak Uzdilli İzmir İl Birincisi olurken, Merve Sarıkartal İzmir İl Dördüncülüğünü elde etti.

Başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler, elde ettikleri derecelerle Aliağa'yı Oryantiring Bölge Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Sporcuların yarışmalara katılımı için ulaşım desteği ise Aliağa Belediyesi tarafından sağlandı. - İZMİR