Aliağalı Koyun Yetiştiricilerine Yüzde 75 Hibeli Koç Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aliağalı Koyun Yetiştiricilerine Yüzde 75 Hibeli Koç Dağıtımı

Aliağalı Koyun Yetiştiricilerine Yüzde 75 Hibeli Koç Dağıtımı

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğiyle Aliağalı koyun yetiştiricilerine, yüzde 75 hibeli koç dağıtımı yapılacak. Üreticiler, 10-20 Ocak tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

09.01.2025 11:36  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Aliağalı koyun yetiştiricilerine yüzde 75 hibeli koç dağıtımı yapılacak. Hibeden yararlanmak isteyen üreticiler, 10-20 Ocak tarihleri arasında Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleriyle bölgede hayvancılığın kalkındırılması, koyun yetiştiricilerine ekonomik destek sağlanması ve verimliliğin artırılarak koyun ırkının iyileştirilmesi amacıyla İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Aliağa'nın Çoraklar Mahallesi'nde projelendirilen Damızlık Koyun Üretim Merkezi koç dağıtımlarına başlıyor. Yapılan program kapsamında Pedigrili Safkan Karacabey Merinosu ve Kıvırcık ırkı koç, Aliağalı koyun üreticilerinin sürülerindeki hayvanların iyileştirilmesi amacıyla yüzde 75 hibeli olarak üreticilere dağıtılacak.

Başvurular 10 Ocak'ta başlıyor

Başvuru için üreticilerden; Aliağa'da küçükbaş hayvancılık işletmesi bulunması ve Tarım ve Orman Bakanlığı TÜRKVET sistemine kayıtlı en az 30 küçükbaş hayvana sahip olması şartları aranıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Aliağa, Yerel, Tarım, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağalı Koyun Yetiştiricilerine Yüzde 75 Hibeli Koç Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:36:47. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağalı Koyun Yetiştiricilerine Yüzde 75 Hibeli Koç Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.