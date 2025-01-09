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İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Aliağalı koyun yetiştiricilerine yüzde 75 hibeli koç dağıtımı yapılacak. Hibeden yararlanmak isteyen üreticiler, 10-20 Ocak tarihleri arasında Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleriyle bölgede hayvancılığın kalkındırılması, koyun yetiştiricilerine ekonomik destek sağlanması ve verimliliğin artırılarak koyun ırkının iyileştirilmesi amacıyla İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Aliağa'nın Çoraklar Mahallesi'nde projelendirilen Damızlık Koyun Üretim Merkezi koç dağıtımlarına başlıyor. Yapılan program kapsamında Pedigrili Safkan Karacabey Merinosu ve Kıvırcık ırkı koç, Aliağalı koyun üreticilerinin sürülerindeki hayvanların iyileştirilmesi amacıyla yüzde 75 hibeli olarak üreticilere dağıtılacak.

Başvurular 10 Ocak'ta başlıyor

Başvuru için üreticilerden; Aliağa'da küçükbaş hayvancılık işletmesi bulunması ve Tarım ve Orman Bakanlığı TÜRKVET sistemine kayıtlı en az 30 küçükbaş hayvana sahip olması şartları aranıyor. - İZMİR