Alkollü sürücü ağaçlara çarptı, kadın yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Alkollü sürücü ağaçlara çarptı, kadın yaralandı

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Antalya'da alkollü sürücü, ters yönde giderken kaldırımdaki ağaçlara çarptı ve bir kadını yaraladı.

09.04.2025 21:42
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Alkollü sürücü kaldırımdaki ağaçlara çarptı: Devrilen ağaç Rus kadının yaralanmasına neden oldu

Ters yönde gitti, makas attı, kaldırımdaki ağaçları devirdi: Alkollü sürücüye 22 bin 687 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da ters yönde giden alkollü sürücü kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Yerinden sökülen ağaçlar kaldırımda yürüyen Rus uyruklu bir kadının yaralanmasına neden oldu. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konulurken, 22 bin 687 TL ceza uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Caddesi üzerinde meydana geldi. Turizm Caddesi istikametine ters yönden seyir halindeki Kenan K.'nın kullandığı 07 BKB 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma önce kaldırıma ardından da ağaçlara çarptı. Kaza nedeniyle kaldırımda bulunan bazı ağaçlar yerinden koparken bir tanesi o sırada kaldırımda yaya olarak ilerleyen Rus vatandaşı Luıdmıla Bekshaeva'ya çarparak yaralanmasına neden oldu.

Sürücünün ehliyetine el konuldu

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, jandarma trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267, ters yönde araç kullanmaktan 9 bin 267, makas atmaktan 2 bin 167, trafik levha ve diğer hususları ihlal etmekten bin 986 TL olmak üzere toplam 22 bin 687 TL para cezası uygulandı. Alkollü sürücünün sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alkollü sürücü ağaçlara çarptı, kadın yaralandı - Son Dakika

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