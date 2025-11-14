Alkollü Sürücünün Yola Açtığı Kaos: Kaza ve Darp Olayı - Son Dakika
Alkollü Sürücünün Yola Açtığı Kaos: Kaza ve Darp Olayı

14.11.2025 23:11
Aksaray'da alkollü bir sürücünün sebep olduğu trafik kazası sonrası halk, sürücüyü aracından indirip darp etti. Kazada birkaç araca zarar verildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) – Aksaray Hamidiye Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda alkollü bir sürücü, bir araca çarptı. Olay yerinden ayrılmak isteyen sürücü kontrolü kaybederek bulvardaki cam panellere, bir motosikletlete, taksiye ve halk otobüsüne çarptı. Vatandaşların durdurmak istediği sürücü araçtan inmeyince, eline sopaları alanlar araca vurmaya başladı. Sürücü vatandaşlar tarafından araçtan indirip darp edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Aksaray Hamidiye Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazası, bulvarda paniğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, 68 AK … plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kozan (68), göbekte bekleyen 44 ACL … plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından kontrolü kaybeden Kozan, hızla balıkçıların bulunduğu alana doğru ilerledi. Yapılan incelemede sürücünün 2,67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazanın ardından Kozan, Aksaray Belediyesi tarafından bulvara yerleştirilen cam panellere çarptı, daha sonra bulvardaki iki motosiklete, bir taksiye ve bir halk otobüsüne çarparak ciddi maddi hasara yol açtı.

Olayı gören vatandaşlar sürücüyü araçtan indirerek, darp etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Kazaya karışan otobüs şoförü Mustafa Demirel, olay anını, "Saldırıyorlardı, o da onlardan kurtulmak için önüne geleni devirdi. Yaralı var mı bilmiyoruz, götürdüler" sözleriyle anlattı.

Görgü tanıklarından bir vatandaş ise, "Sürücü sarhoştu galiba. Arabaya vurdu, ardından bir daha vurdu. Sonra içeri girdi, camlar kırıldı ve araç içeriye devam etti. Dur dedik, bağırdık ama durmadı. Nasıl durdurulduğunu bilmiyoruz." dedi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA

