ALKÜ Kariyer Zirvesi VIII. İstihdam Fuarı Başladı - Son Dakika
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ALKÜ Kariyer Zirvesi VIII. İstihdam Fuarı Başladı

ALKÜ'de düzenlenen fuar, 60'tan fazla sektörden temsilcinin katılımıyla öğrencileri buluşturdu.

27.02.2025 19:12
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ALKÜ'de Kariyer Zirvesi 8'inci İstihdam Fuarı başladı

ANTALYA - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "ALKÜ Kariyer Zirvesi VIII. İstihdam Fuarı" başladı. Binlerce öğrencinin ilgi gösterdiği fuara 60'tan fazla sektör temsilcisi katıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sunmak için öğrencileri iş dünyasıyla buluşturuyor. ALKÜ, Alanya Üniversitesi ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde 8'İncisi düzenlenen "ALKÜ Kariyer Zirvesi VIII. İstihdam Fuarı" Kestel Kampüsünde başladı. Turizmden inşaata, eğitimden teknolojiye birçok sektörün bir araya geldiği fuarın açılışı görkemli bir törenle ALKÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. 1 gün boyunca devam edecek olan fuara yoğun ilgi gösterildi.

İstihdam fuarının açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç "Ben hayallerini gerçekleştirmek için Mücadele bugün sadece bir sektör temsilcileriyle bir cv alışverişinde bulunacaksınız, bugün burada dolaştıkça belki ufkunuz açılacak. Size ilham veren gelişmeler sağlanacak. Belki cesur hayaller kurmanıza sebep verecektir. Dolayısıyla da İlerleyen zamanlarda iş hayatınızda belki çok başarılı olacaksınız. Bu amaçla biz kariyer yolculuğunuza ışık tutmak için bugün 8. Düzenlediğimiz kariyer fuarına çok katkı verildi. Elimizden gergince öğrencilerimize sektöre uyumlu bir şekilde yetiştirme çabasındayız. Mümkün olduğunca onları hazırlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte onlarda eksikliklerini görecekler neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaklar. Belki günün sonunda daha azimle çalışacaklardır. Hayallerini gerçekleştirmek için neler yapmaları gerektiğini belirleyerek kendilerine bir kariyer haritası çizebilir" şeklinde konuştu.

ALTSO Başkanı Eray Erdem ise "Bizler Alanya üzerinde kamu özel sektör işbirliği adı altında yapılan tüm organizasyonları ALTSO olarak paydaş olmaya destek olmaya gayret gösterdik. Bu sebeple buradayız. Kamu ve özel sektör işbirliğinin hayatın her alanına çok büyük etkisi ve katkısı olur" ifadelerini kullandı.

İstihdam fuarına ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALTSO Başkanı Eray Erdem, İşkur Alanya Müdürü Selami Harman, ALTİD Başkanı Burhan Sile ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Fuarın açılış konuşmasının ardından ALKÜ Rektör Vekili Mehmet Kılıç, ALTSO Başkanı Eray Erdem'e katılım sertifikası takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ALKÜ Kariyer Zirvesi VIII. İstihdam Fuarı Başladı - Son Dakika

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