Alman Gelinlerle Nişan Töreni - Son Dakika
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Alman Gelinlerle Nişan Töreni

12.07.2026 10:52
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İkiz kardeşler, Almanya'da evlenmek için Türk kültürüyle nişanlandı. Eğlenceli bir tören düzenlendi.

Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ikiz kardeşler, Alman gelin adaylarıyla memleketleri Çorum'da düzenlenen davullu zurnalı törenle nişanlandı. Çiftler Almanya'da gerçekleştirilecek çifte düğünle evlenecek.

Almanya'da hayatlarını sürdüren 52 yaşındaki Mehmet Şahin ve 48 yaşındaki Deniz Şahin çiftinin 26 yaşındaki ikiz çocukları Emre Şahin ile Eren Şahin, Alman kız arkadaşlarıyla Çorum'da evlilik yolundaki ilk adımı attı. Emre Şahin ve Jasmin Fichtel ile Eren Şahin ve Marie Protz çifti, memleketleri Çorum'a bağlı Turgut köyünde düzenlenen törende nişanlandı. Almanya'da yapılacak olan çifte düğüne Türkiye'deki akrabalarının katılamayacak olması ve gelin adaylarının Türk kültürünü yakından tanıması amacıyla ikiz kardeşlerin ailesi köy meydanında geleneksel bir nişan merasimi organize etti. Halayların çekilip oyun havalarının oynandığı gecede ikiz kardeşler ile nişanlıları, doyasıya eğlendi.

Emre Şahin ile evlilik yolunda ilk adımı atan Jasmine Fichtel yaşadığı mutluluğu, "Her şey çok güzel. Emre'yi çok seviyorum" sözleriyle ifade etti.

"Ben onu çok seviyorum çok mutluyum"

İkiz kardeşiyle aynı anda nişanlanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Emre Şahin de, "Biz Almanya'dan geliyoruz ve biz bugün nişanımızı yapıyoruz. Bir gün sonra İspanya'ya gideceğiz. Ben nişanlımı çok seviyorum. Çok mutluyum. Her şey çok güzel" dedi.

"Gelinlerim Türk kültürünü hiç bilmiyorlar"

Evlatlarının ve gelinlerinin Türk kültürünü ve adetlerini unutmamaları için nişan merasimini Çorum'da gerçekleştirdiklerini söyleyen baba Mehmet Şahin ise, "Çocuklarım 26 yaşında, ikizler. İkisi de mesleklerini ellerine aldılar, çalışıyorlar. Almanya'da kız arkadaşlarıyla tanıştılar. Sonra evlenmek istediler, biz de kabul ettik. Türk kültürümüzü tanısınlar diye kendi köyümüze getirdik. Oğullarım birisi elektronik teknisyeni, birisi elektrikçi. Almanya'da Türk kültürümüz kayboluyor. Özellikle de gelinlerim Türk kültürünü hiç bilmiyorlar. Türk kültürünü görüp öğrenmeleri, çocuklarımın da Türk örflerini, adetlerini tekrar canlı yaşayabilmeleri için burada nişan yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şimdi iki tane kızım oldu"

İkiz oğullarının birlikte nişanlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Deniz Şahin ise, "Her şey çok güzel. İlk ve tek çocuklarımız. Bizim çocuklarımız evlenme kararı aldılar. Biz de onayladık. Düğün şimdi Almanya'da olacağı için buradaki yakınlarımız da Almanya'ya gelemeyeceği için böyle bir karar aldık. Çorum'daki köyümüzde nişan ya da kına gibi bir eğlence düzenleyelim dedik. Buradaki yakınlarımız da görebilsinler istedik. O yüzden buradayız. Çok mutluyuz. İki tane erkek çocuğum vardı, şimdi iki tane kızım oldu. Her şey gönüllerince olsun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alman Gelinlerle Nişan Töreni - Son Dakika

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