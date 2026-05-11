Alman Siyasetçilerden BİRTEK-SEN'e Destek Ziyareti

11.05.2026 18:40
Alman siyasetçi ve sendikacılar, tutuklu genel başkan Mehmet Türkmen'in davası öncesi destek verdiler.

(GAZİANTEP) - Bir grup Alman siyasetçi ve sendikacı, tutuklu bulunan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in yarınki davası öncesinde sendikanın genel merkezine destek ziyaretinde bulundular.

Sol Parti Hamburg Eyalet Milletvekili Kai Jaeger, Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di) Stuttgart Şube Başkanı Sidar Çarman, Heilbronn Şube Başkanı Katharina Kaupp, emekli sendikacı Ali Çiçek ve DİDF Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf As'ı BİRTEK-SEN yöneticileri ile iş kazası geçiren işçiler karşıladı.

Görüşmede Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği koşulları, iş cinayetleri, sendikal baskılar ve örgütlenme hakkı ihlalleri konuşuldu.

BİRTEK-SEN yöneticilerinden Mikail Kılıçalp, ziyaretteki konuşmasında, işverenlerin işten çıkarma kodlarını işçilere karşı baskı aracı olarak kullandığını belirterek, "Kod meselesini tazminat pazarlığında kullanıyorlar. İşçi hem tazminatını alamıyor hem de işsizlik maaşından mahrum bırakılıyor. Biz bu konuda çok mücadele ettik. Şık Makas'ta da Malatya'da da işçilerin mücadelesiyle bunu geri püskürttük" dedi.

Kılıçalp, sendikanın mücadele ettiği için hedef alındığını savunarak, "Patronların, devletin üzerimize bu kadar gelmesinin nedeni bu. Diğer sarı sendikalar bunlar için mücadele etmiyor. En çok mücadele eden sendika olduğumuz için genel başkanımız iki aydır tutuklu" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te tekstil işçilerinin ağır koşullarda çalıştırıldığını söyleyen Kılıçalp, ücretlerin açlık sınırına yakın olduğunu, işçilerin pazar günleri çalışmaya zorlandığını ve iş kazalarının yaygın olduğunu belirtti.

"14 AMELİYAT OLDUM, TAZMİNATIMI ALAMADIM"

İş kazasında kolunu kaybeden Mustafa Alkurt ise yaşadığı süreci anlatarak Avrupa'daki uygulamaları sordu. Alkurt, "2016'da iş kazası geçirdim. 14 ameliyat oldum. Patron iflas gösterip tazminatımı vermedi. Sizin ülkenizde iş kazalarında devlet ve işveren ne yapıyor?" ifadelerini kullandı.

Sol Parti Hamburg Eyalet Milletvekili Kai Jaeger de Almanya'daki sistemi anlatarak, işverenlerin iş kazaları için özel bir fona ödeme yaptığını, bu kurumların kazaların nedenlerini araştırdığını ve işçilerin yeniden çalışma hayatına dönmesi için destek sağladığını söyledi.

"ULUSLARARASI DAYANIŞMA SADECE SÖZLE OLMAZ"

ver.di Stuttgart Şube Başkanı Sidar Çarman ise Türkiye'de yaşananları "şaşkınlıkla" dinlediklerini belirterek, "Uluslararası dayanışma sadece sözle değil, eylemle de olmalı. Mehmet Türkmen'in tutuklanmasının ardından Almanya İçişleri Bakanlığı'na protesto mesajı gönderdik. Yaşananlar, Türkiye'de bağımsız ve mücadeleci sendikacılığın nasıl baskı altında olduğunu gösteriyor" dedi.

Çarman, "Bu anlattıklarınızı kendi ülkemizde de parlamentoda da gündem edeceğiz. Mücadelenizde yanınızdayız. Uluslararası dayanışmayı büyütmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

