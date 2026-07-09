Almanya'da Elektrikli Scooter Düzenlemesi Geliyor - Son Dakika
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Almanya'da Elektrikli Scooter Düzenlemesi Geliyor

09.07.2026 15:43
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Almanya, elektrikli scooter kazalarında sürücülerin yanı sıra kiralama şirketlerini de sorumlu tutacak.

Almanya'da artan elektrikli scooter kazalarının ardından Adalet Bakanlığı, muhtemel kazalarda yalnızca sürücüleri değil, kiralama şirketlerini de sorumlu tutacak yeni bir düzenleme hazırlıyor.

Almanya Adalet Bakanlığı ülkede son dönemde artan elektrikli scooter kaynaklı kazalarının ardından harekete geçti. Adalet Bakanı Stefanie Hubig bugün yaptığı açıklamada, "Elektrikli scooter kiralayarak para kazanan herkes, araçlarının neden olduğu hasarlardan da sorumlu olmalıdır" ifadelerini kullanarak, muhtemel kazalarda yalnızca sürücüleri değil, kiralama şirketlerini de sorumlu tutacak yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu belirtti. Hubig, elektrikli scooter kiralama işlemlerinin otomobil kiralama işlemlerinden farklı bir şekilde ele alınması için herhangi bir neden görmediğini de sözlerine ekledi.

Yasal düzenlemeye göre; elektrikli scooterların karıştığı kazalardan sürücülerin yanı sıra kiralama şirketleri de sorumlu olacak. Mağdurlar hizmet sağlayıcılara karşı da tazminat talebinde bulunabilecek. Ayrıca park halindeki elektrikli scooterların karıştığı kazalarda yaralanan kişiler, sürücünün scooterı kaldırımın ortasına yanlış park ettiğini kanıtlamak zorunda kalmayacak. Bir başka ifade ile kiralama şirketleri gelecekte scooterların yanlış yere park edilmesinden kaynaklı sorunlardan da sorumlu olacak.

Almanya'da elektrikli scooter kazaları arttı

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre scooter tarzı elektrikli mikro araçların karıştığı kaza sayısı son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı. 2020 yılında elektrikli scooter tarzı araçların karıştığı kaza sayısı yaklaşık 4 binken bu sayı 2024'te 8 bine yükseldi. Elektrikli scooterın karıştığı bu kazalara mağdur veya fail olarak dahil olan kişi sayısı 2020'de 5 bin 860 iken 2024'te 12 bin 509'a çıkarak iki katından fazla arttı.

Almanya'da 2020 yılında yaklaşık 180 bin kiralanabilir elektrikli scooter bulunurken bu sayının 2026 yılında 1 buçuk milyonu aştığı belirtiliyor.

Almanya'daki mevcut düzenlemede kiralık elektrikli scooterların karıştığı bir kazada yalnızca sürücü sorumlu tutuluyor. Ayrıca park halinde bir scooterın karıştığı muhtemel bir kazada sürücünün bulunamaması durumunda mağdurlar masrafları kendileri karşılamak zorunda kalıyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'da Elektrikli Scooter Düzenlemesi Geliyor - Son Dakika

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