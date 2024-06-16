Almanya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı Brühl Camisi'nde kutladı - Son Dakika
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Almanya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı Brühl Camisi'nde kutladı

Almanya'nın Brühl kentinde yaşayan başta Türkler olmak üzere yüzlerce Müslüman, Brühl Camisi'nde Kurban Bayramı namazını eda etti. İslam Toplumu Milli Görüşe (İGMG) bağlı camide bir araya gelen cemaat, bayram namazı kıldı. Bayram namazının ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı.

16.06.2024 10:18
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Almanya'nın Brühl kentinde yaşayan başta Türkler olmak üzere yüzlerce Müslüman, Brühl Camisi'nde Kurban Bayramı namazını eda etti.

Kurban Bayramı dünyanın dört bir yanında Müslümanlar tarafından kutlanıyor. İslam Toplumu Milli Görüşe (İGMG) bağlı Brühl Camisi'nde bir araya gelen cemaat, bayram namazı kıldı. Namaza, Türklerin yanı sıra diğer milletlerden Müslümanlar da katıldı. Namaz öncesi verilen Türkçe ve Almanca vaazda bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğu vurgulanırken bu bayramın barış, huzur ve mutluluk getirmesi temenni edildi.

Bayram namazına gelen Mehmet Kara, "Cemaatimiz dolmuş taşmış. Bundan 20 sene öncesi böyle bir kalabalığı hayal ederdik. Bu yeni camimiz yapılalı her şey daha değişti elhamdülillah. Doldu taştı, Allah tekrarını nasip etsin" dedi.

Cami cemaatinden Fatih Ustacan ise, "Rabbim cümle ümmeti Muhammed'in bayramını mübarek eylesin. Zulümde olan Müslümanlara yardım eylesin, inşallah onları zaferlere ulaştırsın. Buralarda Avrupa topraklarında bayram biraz buruk geçiyor, çünkü bayramı bayram gibi hissedemiyoruz" diye konuştu.

Bayram namazının ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı. - KÖLN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı Brühl Camisi'nde kutladı - Son Dakika

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