Almanya'da serinlemek için göle giren çocuk ölü bulundu - Son Dakika
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Almanya'da serinlemek için göle giren çocuk ölü bulundu

27.06.2026 11:21
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Almanya'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek için göle giren 8 yaşındaki çocuk öldü, bir huzurevinde 5 yaşlı baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ayrıca sıcaktan korunmak isteyen 12 kişinin üzerine ağaç devrildi, tren seferleri durduruldu ve su tasarrufu çağrısı yapıldı.

Bugün ve yarın hava sıcaklığı rekorunun yeniden kırılması beklenen Almanya'da serinlemek için göle giren 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, bir huzurevinde aşırı sıcaktan bayılan 5 yaşlı ise hastaneye kaldırıldı.

Almanya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hannover kenti yakınlarındaki Isernhagen beldesinde bulunan bir göle serinlemek için giren 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamada, Lohne Park Gölü'ne girdikten sonra kaybolduğu bildirilen çocuğun cansız bedenine yaklaşık 2 saatlik arama sonucu ulaşılabildiği ifade edildi.

Yaşlılar huzurevinde fenalaştı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Krefeld şehrindeki bir huzurevinde ise 5 yaşlı aşırı sıcaktan bayıldı. Huzurevine ulaşan sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri aşırı sıcaktan ciddi şekilde etkilenen 40 yaşlı sakini daha serin odalara taşırken, 5 kişi ise durumlarının ciddi olması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Soğutma sisteminin bulunmadığı huzurevinde odaları soğuk tutmak için vantilatörler kuruldu.

Güneşten korunmak için sığındıkları ağaç devrildi: 12 yaralı

Saksonya eyaletinin Steinberg kentinde ise sıcak havadan korunmak için bir bahçeye sığınan grubun üzerine ağaç devrildi. 12 kişi devrilen ağacın altında kalırken, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldı. Polis olayda yaralanan 4'ü ağır 8'i hafif 12 kişinin ambulans ve helikopterle hastanelere kaldırıldıklarını bildirdi.

Aşırı sıcak tren seferlerini durdurdu

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle özel demir yolu işletmecisi National Express, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Ren-Ruhr Ekspres hattında cumartesi günü saat 13.00 ile 19.00 arasında seferlerini durduracağını açıkladı. Şirket, söz konusu önlemin yolcuların özellikle sıcakta trende mahsur kalmasını önlemek için alınan bir tedbir olduğunu belirtti.

Belediyeler Birliği'nden su tasarrufu çağrısı

Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği (DStGB) ise sıcak hava nedeniyle vatandaşları su tasarrufu yapmaya çağırdı. Birliğin Genel Müdürü Andre Berghegger, halka, "Bu sıcaklıkta, önümüzdeki günlerde değerli su kaynaklarını lütfen son derece tasarruflu kullanmanız için sağduyunuza acilen başvuruyorum" çağrısında bulundu.

En sıcak gündüz ve gece rekoru kırıldı

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) dün yaptığı açıklamada, Almanya'nın batısındaki Saarbrücken şehrinin Burbach ilçesinde 41.3 santigrat derece ile ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığının ölçüldüğünü açıklamıştı. Alman meteorolog Rainer Buchhop ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, gece ülke tarihinin en sıcak gecesinin yaşandığını bildirdi. Buchhop, "Almanya tarihindeki en sıcak geceyi yaşadık. Gece sıcaklığında tüm zamanların rekorunu kaydettik. 554 metre yüksekliğindeki Weinbiet dağında sıcaklık 28,2 santigrat derecenin altına hiç düşmedi. Dün gece en sıcak nokta burasıydı. Geçmişte ise 13 Ağustos 2003'te yine Weinbiet'te kaydedilen en yüksek gece sıcaklığı 27,2 santigrat idi. Almanya genelinde gece en yüksek sıcaklıklar normalde 20 ile 27 santigrat arasında olurdu" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'da serinlemek için göle giren çocuk ölü bulundu - Son Dakika

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