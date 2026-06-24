Almanya'da Yalnız Yaşayanların Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Almanya'da Yalnız Yaşayanların Sayısı Artıyor

24.06.2026 11:51
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Almanya'da 2025'te 17,3 milyon kişi yalnız yaşıyor, bu nüfusun %20,9'unu oluşturuyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 17 milyon 300 bin kişinin yalnız yaşadığı, bunun da yaklaşık her 5 kişiden birinin hayatını tek başına sürdürdüğü anlamına geldiği bildirildi.

Federal İstatistik Ofisi son rakamları açıkladı, Almanya'nın yalnızlıklar ülkesi olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından bugün yapılan açıklamada ülke genelinde 2025 yılında 17 milyon 300 bin kişinin yalnız yaşadığı bildirildi. Destatis açıklamasında ülkede yaklaşık her 5 kişiden birinin yani nüfusun yüzde 20.9'unun hayatını tek başına sürdürdüğü kaydedildi.

Almanya'da yaşlılar yapayalnız

Destatis verilerine göre, tek başına yaşayanlar içerisinde en dikkat çeken veriler 65 yaş üstü insanlara ilişkin. Buna göre Almanya'da 65 yaş üstünde olanların yüzde 34,4'ü tek başına yaşıyor. Bu da bu yaş grubundakilerin 3'te birinden fazlası hayatını tek başına sürdürdüğü anlamına geliyor. 85 yaş ve üzerindekilerde ise tablo daha da kötü. Destatis verilerine göre, 85 yaş üzerinden olanların yüzde 55,8 evinde tek başına hayatına devam etmeye çalışıyor. Verilere göre, yalnız yaşayan kadınların ülke nüfusu içindeki oranı yüzde 21,5 iken erkeklerin oranı yüzde 20,4.

Büyük şehirlerde yaşayanların dörtte biri yalnız yaşıyor

Destatis verilerine göre, yaşanılan şehir veya bölge ne kadar büyükse yalnız yaşayanların oranı da o kadar yüksek. Buna göre 100 bin veya daha fazla nüfusa sahip büyük şehirlerde 2025 yılında nüfusun dörtte birinden biraz fazlası yani yüzde 25,9 yalnız yaşıyordu. 20 bin ile 100 bin arasında nüfusa sahip orta büyüklükteki yerleşim yerlerinde ise bu oran yaklaşık beşte bir yani yüzde 20,6 civarındaydı.

20 binden az nüfusa sahip küçük yerleşim yerlerinde ise yalnız yaşayanların oranı yüzde 17,2 ile en düşük seviyede.

Destatis açıklamasına göre, Almanya'da yalnız yaşayanların sayısı son 20 yılda yüzde 22,3 oranında arttı. Buna göre 2005 yılında Almanya'da tek başına yaşayanların sayısı 14 milyon 200 bin iken bu sayı geçen yıl 17 milyon 300 bine yükseldi.

Avrupa'ya kıyasla yalnız yaşayanların oranı Almanya'da yüksek

Destatis'e göre, Almanya'da, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çoğuna kıyasla, yalnız yaşayanların oranı önemli ölçüde daha yüksek. 2025 yılında AB nüfusunda yalnız yaşayanların oranı ortalama yüzde 16,5 iken Almanya'da yüzde 20,9. Almanya'dan daha yüksek oranda yalnız yaşayan insanlara sahip olan ülkeler ise yüzde 31,4 ile Litvanya, yüzde 25,8 ile Finlandiya, yüzde 24,3 ile Danimarka ve yüzde 22 ile Estonya ile İsveç. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'da Yalnız Yaşayanların Sayısı Artıyor - Son Dakika

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