Almanya\'da yaşayan iş insanı Tunceli\'ye 1 milyon 300 bin liralık yardım yaptı

Yerel

Almanya'da yaşayan Tuncelili iş insanı Ali Rıza Doğan, memleketindeki ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere 1 milyon 300 bin liralık ayni ve nakdi yardımda bulundu. Doğan, daha önceki yıllarda da ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunmuştu.

Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki iş insanı Ali Rıza Doğan, memleketi Tunceli'de, ihtiyaç sahibi 220 üniversite öğrencisine 3'er bin liralık maddi desteğin yanı sıra 330 aileye de gıda yardımında bulundu. Toplamda 1 milyon 300 bin liralık ayni ve nakdi yardım yapan Doğan, 20 yaşına kadar Pülümür'e bağlı Dağyolu köyünde yaşadığını belrterek, "Köyden çıktıktan sonra bir süre İstanbul'da kaldım daha sonra da Almanya'ya gittim. 15 yıldan bu yana Almanya'da yaşıyorum. Çok sayıda büyük organizasyona ev sahipliği yapan 3 düğün salonum var. Memleketimden ayrıldıktan sonra bağlarımı hiç koparmadım. Her yıl ihtiyaç sahibi insanlarımıza elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum" dedi.

İhtiyaç sahibi aileleri belirlerken merkez ve ilçelerden bu aileleri tanıyan insanlarla temasa geçtiğini ifade eden Doğan, herkesi başta üniversite öğrencileri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çağırdı. - TUNCELİ