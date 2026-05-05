ALO 153\'e gelen 11 bin 651 başvuru çözüme kavuşturuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 153 Çağrı Merkezi, Nisan ayında vatandaşlardan gelen 11 bin 651 başvuruyu kısa sürede sonuçlandırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile vatandaş arasında kesintisiz iletişim sağlayan ALO 153 hattı; temizlik, çevre sağlığı, sosyal yardım, altyapı ve yol çalışmaları, veterinerlik hizmetleri ile acil müdahale gerektiren konular başta olmak üzere çok sayıda alanda gelen talepleri ilgili birimlere anlık olarak iletiyor. Nisan ayı istatistiklerine göre çağrı merkezine ulaşan tüm başvurular kayıt altına alınarak sistemli şekilde ilgili birimlerce değerlendirildi ve çözüme kavuşturuldu. Başvuruların çözüm süreçleri titizlikle takip edilerek taleplerin karşılıksız kalmasının önüne geçildi.

ALO 153 Çağrı Merkezi'nin, erişilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda şehir yönetiminde aktif rol üstlendiği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ