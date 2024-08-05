Alperen Ocakları Vakfı Gemlik İlçe Başkanlığı Yetim ve Öksüz Çocuklara Mektup Yazdı

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Alperen Ocakları Vakfı Gemlik İlçe Başkanlığı ilçede bulunan yetim ve öksüz çocuklara mektup yazarak 'annen veya baban hayatta olsaydı onlardan ne isterdin' diye sordu. Aldıkları cevaplara istinaden çocukların isteklerinin en kısa zamanda yerine getirileceği ifade edildi.

Yetim ve öksüz çocuklara mektup yazdığını ve mektuplara gelen cevap sonrası yetim ve öksüz çocukları hanelerinde tek tek ziyaret edeceğini dile getiren Alperen Ocakları Vakfı Gemlik İlçe Başkanı Emre Ateş şunları ifade etti; "Alperen Ocakları olarak Gemlik ilçemizde bulunan yetim ve öksüz çocuklarımıza mektup yazdık. İlk etapta 16 kardeşimizin mektuplarımıza cevaben yazdıkları isteklerini yerine getireceğiz. Bu şekilde etap etap ilerleyerek ilçemizdeki yetim ve öksüz kardeşlerimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Alperen Ocakları Vakfı Gemlik İlçe Başkanlığı yetim ve öksüz çocukların yapılan mektuplara cevapları sonrası hanelerinde ziyaret ederek çalışmalarına devam edeceğini de belirtti. - BURSA