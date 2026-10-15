Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi kaldırım engellerini gündeme taşıdı

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü'nde açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, kaldırımlardaki engellere dikkat çekerek herkes için güvenli ve erişilebilir alanlar istedi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması ve çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Atatürk büstüne çelenk sundu. Programda konuşan Başkan Özen, görme engelli bireylerin sosyal hayatta yaşadıkları sıkıntı ve sorunlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.

Beyaz bastonun özgürlükleri ve güvenliklerinin sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Özen "Beyaz baston bizim özgürlüğümüz, güvenliğimizin teminatıdır. Kaldırımlara hissedilebilir yüzey taşlarının üzerine esnaf tarafından gelişigüzel konulan sandalye ve masalar, açılan stantlar bizim için engel teşkil etmektedir. Kaldırımlara gelişigüzel dikilen ağaçlar, herhangi bir kurumun koymuş olduğu panolar, bunlar bizim için asıl engeldir. Biz her ne kadar kaldırımda beyaz bastonumuzla dolaşırken bu engellerle karşılaşıyorsak o zaman ne güvenliğin bir anlamı oluyor, ne de yapılan o hissedilebilir yüzey taşlarının bir kıymeti kalıyor. Artık özgür, güvenilebilir, herkes için eşit ve erişilebilir bir sokak, kaldırım ve kamu alanları, parklar, yeşil alanlar istiyoruz. Bunu da yapabilecek bu toplumun kendisidir. Toplumda bir arada yaşama kültürünü öğrendiğimizde, empati yeteneğimizi geliştirdiğimizde, işte o zaman hak yerini bulmuş olacaktır. Aydın'da yaşayan binlerce görme engelli arkadaşım da hiç kimseye ihtiyaç duymadan özgürce kaldırımları kullanabilecek, parklara ve yeşil alanları tek başına özgürce dolaşabilecek. Gelin hep birlikte bu şartları birlikte oluşturalım, bu toplumda bir arada yaşama kültürünü hep birlikte inşa edelim" dedi.

"Aydın'da yaşayan görme engelli dostlarımıza müjdeyi vermişti"

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Göz Hastanesi için de ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Özen; "Aydın'da hiç değilse bir göz merkezi inşa edilsin, bir göz kliniği olsun diye söylüyorduk. TÜİK verilerine göre kör sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde. Dolayısıyla bu çağrımıza dikkatli bir şekilde kulak veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz ay mecliste Aydın'da göz kliniğinin inşa edilmesi için kararının alınmasını sağlamış ve böylesi bir müjdeyi Aydın'da yaşayan görme engelli dostlarımıza vermiştir. Ben şahsım ve derneğim adına kendilerine hem bugüne kadar sağlamış olduğu imkan ve destekler, hem de yeni açılacak olan göz kliniğinin inşası için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.