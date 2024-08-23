Altı Nokta Körler Derneği\'nden Duygu Koyun\'a Teşekkür Belgesi

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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, görme engelli bireylerin bağımsız hareket edebilme yeteneklerini artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarına destek veren bağışçılarını onurlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, bugüne kadar derneğe 30 adet beyaz baston desteğinde bulunan Duygu Koyun'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Teşekkür belgesini takdim eden Şube Başkanı Bayram Özen, derneğin çalışmalarına katkıda bulunan bağışçıları onurlandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Duygu Koyun'un katkıları, görme engelli bireylerin bağımsız hareket edebilme yeteneklerini geliştirmelerinde büyük rol oynamıştır. Bu tür vefa örneklerinin, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine inanıyoruz" dedi.

Başkan Özen, Duygu Koyun'a takdim edilen belgenin, derneğin destekçilerine olan minnet duygusunu yansıttığını belirterek, bu örnek davranışın diğer hayırseverlere de ilham kaynağı olmasını umduklarını ifade etti.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, vefa duygusunu ön planda tutarak, derneğe katkı sunan herkesi onurlandırmaya devam edeceğinivurguladı. - AYDIN