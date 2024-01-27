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Altıeylül Belediyesi Çocuklara Buz Pateni Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi Çocuklara Buz Pateni Etkinliği Düzenliyor

Altıeylül Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklar için dolu dolu etkinlik faaliyetleri hazırladı. Gönüllü ve profesyonel patencilerin gözetiminde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara kask, dizlik ve koruyucu ekipmanlar verilerek güvenlik önlemi alınıyor. Buz pateni pisti 18 Mart Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

Altıeylül Belediyesi Çocuklara Buz Pateni Etkinliği Düzenliyor
27.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:45
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Altıeylül Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklar için dolu dolu etkinlik faaliyetleri hazırladı. 2. Gündoğan Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi bahçesinde kurulan buz pateni pistinde çocuklar ve gençler buz pateniyle tanışma fırsatı buldu.

Gönüllü ve profesyonel patencilerin gözetiminde gerçekleştirilen etkinliklerde Altıeylül Belediyesi çocukların güvenliğini unutmayarak paten ile kayacak olanlara kask, dizlik ve koruyucu ekipmanlar vererek, bir kazaya karşı önlem alıyor.

18 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek olan buz pateni pisti eğlencesi kayıtları Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde kurulan stantta yapılmakta. Saat 09.00'da açılan stantta kayıt olan çocuklar almış oldukları biletlerle buz pateni keyfini yaşıyor.

Başkan Avcı: "Buz pateni pisti 2 ay boyunca açık kalacak"

8 günde 3 bine yakın çocuğun buz pateni pistinden faydalandığını ifade eden Başkan Hasan Avcı, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için yapmış olduğumuz buz pateni eğlencesiyle çocuklarımız ve gençler güzel vakit geçirmiş oluyorlar" dedi.

Başkan Avcı, "Çocuklarımız ve gençlerimizin rağbet gösterdiği tüm etkinliklerimiz buz pateni pisti 18 Mart Pazartesi gününe kadar açık kalacak. Yarıyıl etkinlikleri çerçevesinde 2. Gündoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde 1 hafta boyunca sinema etkinliğimiz ve bahçesinde kurduğumuz buz pateni pisti 2 ay boyunca çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek. 29 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde de Belediyemiz Hasan Can Kültür Merkezi'nde tiyatro etkinleriyle, çocuklarımız ve aileleri birlikte dolu dolu zaman geçirme fırsatı bulacaklar" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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