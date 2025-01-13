Altıeylül Belediyesi\'nden Ferdi Tayfur\'a Vefa

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Altıeylül Belediyesi, Ferdi Tayfur'u duvara resmederek vefa örneği sergiledi.

Altıeylül Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un fotoğrafını ve ünlü şarkı sözlerini, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Teknik Lise Caddesi'nde duvara resmetti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hatırasını yaşatmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Başkan Şehirli, Tayfur'un Türk müziğine kattığı değeri vurgulayarak, "Ferdi Tayfur, şarkıları ve derin anlamlı sözleriyle milyonların kalbine dokunan önemli bir sanatçıdır. Bir şarkısında 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' diyor ve biz de Altıeylül Belediyesi olarak Ferdi Tayfur'un hatırasını burada ölümsüzleştirmek istedik" dedi.

Altıeylül ünlüler geçidi

Altıeylül Belediyesi daha önce şehrin tanınmış isimlerini de unutmadı. Milli atıcı Yusuf Dikeç, fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer gibi önemli şahsiyetler de belediye tarafından duvarlarda ölümsüzleştirilmişti. Belediye, bu projeleriyle şehrin sanat ve spor mirasına katkı sağlamayı hedefliyor. Altıeylül Belediyesi, şehrin yetiştirdiği sporculara da saygı duruşunda bulunacak. Tekvandocu Nafia Kuş Aydın, güreşçi Yasemin Adar Yiğit, boksör Esra Yıldız Kahraman, boksör Ali Eren Demirezen ve futbolcu-menajer Can Cangök gibi değerli sporcuların portreleri de duvarlarda yer alacak. Bu projeyle şehrin sporcularına ve sporun gelişimine verdiği önem bir kez daha vurgulanmış olacak. - BALIKESİR