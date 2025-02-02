Altıeylül Belediyesi'nden Yarı Yıl Tatiline Özel Sinema ve Tiyatro Şenlikleri - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi'nden Yarı Yıl Tatiline Özel Sinema ve Tiyatro Şenlikleri

Altıeylül Belediyesi\'nden Yarı Yıl Tatiline Özel Sinema ve Tiyatro Şenlikleri

Altıeylül Belediyesi, yarı yıl tatilinde düzenlediği sinema ve tiyatro şenlikleriyle toplamda 16 bin 207 kişiye unutulmaz bir kültür ve sanat deneyimi sundu. Etkinlikler, hem yetişkinler hem de çocuklar için büyük ilgi gördü.

02.02.2025 14:43  Güncelleme: 14:45
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Altıeylül Belediyesi, yarı yıl tatilinde düzenlediği sinema ve tiyatro şenlikleriyle büyük ilgi gördü. Hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli etkinlikler hazırlayan belediye, toplamda 16 bin 207 kişinin katılım sağladığı bu etkinliklerle, komşularına unutulmaz bir kültür ve sanat deneyimi sundu.

16 bin 207 kişi şenliklere katıldı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, düzenlenen etkinliklerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Şehirli, "Altıeylül Belediyesi olarak bu yılki yarı yıl şenliklerinde hem sinema hem de tiyatro gösterimleri düzenledik. Komşularımız için 6 sinema, 7 tiyatro gösterimi ve çocuklarımız için 12 sinema, 12 tiyatro gösterimi gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde toplam 16 bin 207 kişi yer aldı. Hem yetişkinlerimizin hem de çocuklarımızın gösterdiği ilgi, bizlere büyük bir mutluluk verdi. Kültür ve sanatla buluşturduğumuz komşularımıza bu tür etkinliklerle daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çocuklar ve vatandaşlar Başkan'a teşekkür etti

Şenliklere katılan vatandaşlar ve çocuklar, etkinliklerin kendileri için oldukça değerli olduğunu belirterek, Altıeylül Belediyesi'ne ve Başkan Hakan Şehirli'ye teşekkürlerini ilettiler. Çocuklar, "Başkan amca, bizleri mutlu ve unutmadığın için teşekkür ederiz" diyerek etkinliklerin onlar için çok keyifli geçtiğini ifade ettiler. Aileler de, bu tür organizasyonların çocukların sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını ve ailece vakit geçirmek için harika bir fırsat sunduğunu belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Altıeylül, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi'nden Yarı Yıl Tatiline Özel Sinema ve Tiyatro Şenlikleri - Son Dakika

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