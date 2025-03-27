Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşların Yanında - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşların Yanında

Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşların Yanında

Altıeylül Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet yardımları yaparak, 14 bin 400 öğün iftar yemeği dağıttı. Başkan Hakan Şehirli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan çalışmaları anlattı.

27.03.2025 11:21  Güncelleme: 11:23
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Altıeylül Belediyesi, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalınmadık kapı bırakmadık

Ramazan ayında birçok etkinlik ve programa imza atan Altıeylül Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe de çalınmadık kapı bırakmadı. Ramazan boyunca vatandaşlarla birlikte olduklarını belirten Başkan Şehirli "Ramazan ayı içerisinde 420 vatandaşımızın evlerine 29 gün boyunca her gün 4 çeşit yemek teslim ederek, kırsal mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın katılımıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksinde ilahi ve semazenler eşliğinde iftar programları düzenledik. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Altıeylül ilçemizde düzenlenen iftar programları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a ve tüm belediye çalışanlarına komşularımız adına teşekkür ediyorum." dedi

14 bin 400 öğün iftar yemeği

Ramazan ayı boyunca birçok noktada iftar yemeği verdiklerini belirten Başkan Şehirli "İftar programları kapsamında toplam 14 bin 400 öğün iftar yemeğini komşularımız ile paylaştık. Gönül sofralarında vatandaşlarımız ile Ramazan ayının bereketini beraber yaşadık. Personellerimiz gerek kırsalda gerekse ilçemizde birçok vatandaşımızın sofralarına konuk oldu. Bin 244 ailenin Halk kartına 1 milyon 312 bin 750 TL. değerinde gıda yardımı yüklemesi gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yanında olduk" diye konuştu.

Başkan Şehirli, öksüz ve yetimleri unutmadı

Altıeylül sınırları içerisinde yaşayan öksüz ve yetimleri de unutmayan Başkan Hakan Şehirli "İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi 59 öksüz ve yetim çocuğumuza ayakkabı ve bayramlık kıyafet alımları için kıyafet hediye çeklerini teslim ettik. Ayrıca 341 ailenin kıyafet ihtiyacını Halk Mağazası vasıtasıyla sağladık. Altıeylül Belediyesi olarak yine bu mübarek ayda da vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik." dedi

Bundan sonra da vatandaşların yanında olarak projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Şehirli "Bundan sonra da güzel ilçemiz için projeler üretmeye, tüm mesaimizi Altıeylül'ümüz için harcamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile başta Altıeylüllü hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşların Yanında - Son Dakika

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