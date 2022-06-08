Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
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Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı

08.06.2022 16:25

Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı İkizcetepeler barajı çevresini Başkan ve öğrenciler temizledi Altıeylül Belediyesi çevre haftası etkinliklerinde Selimiye Mahallesi İkizcetepeler Barajı bölgesinde Kadriye Kemal Gürel İlkokulu öğrencileriyle birlikte çevre temizliği gerçekleştirdi.

Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı

İkizcetepeler barajı çevresini Başkan ve öğrenciler temizledi

BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi çevre haftası etkinliklerinde Selimiye Mahallesi İkizcetepeler Barajı bölgesinde Kadriye Kemal Gürel İlkokulu öğrencileriyle birlikte çevre temizliği gerçekleştirdi.

Altıeylül'ü daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için 7/24 esasına göre sahada hizmet veren Altıeylül Belediyesi anlamlı bir etkinliğe daha imza atarak Kadriye Kemal Gürel İlkokulu öğrencileriyle birlikte çevre temizliği gerçekleştirdi. Plevne Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Altıeylül Kızılay İlçe Kadın Kolları Başkanı olan Neslihan Atlı ve 1. Gündoğan Mahallesi Muhtarı Kadir Yeşil ile 2. Gündoğan Mahallesi Muhtarı Nihat Emer'in de katıldığı Selimiye Mahallesi İkizcetepeler Barajı bölgesinde gerçekleştirilen çevre temizliğinde toplamda 500 kiloluk yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir atık toplanarak büyük bir çevre temizliği yapıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu'nun da bizzat katıldığı ve çocuklara çevre bilincinin en güzel şekilde aşılandığı etkinliğin ardından konuşan Başkan Avcı "Dünya bizim yaşadığımız evimiz. Evimizi ne kadar temiz tutarsak o kadar huzurlu, o kadar mutlu ve o kadar da keyifli oluruz. Çevre haftasında muhtarlarımızla, çocuklarımızla, Kızılay'ımızla ve personelimizle birlikte arkadaşlarımız güzel bir etkinlik düzenlediler. Bu bir farkındalık etkinliğidir. Biz de bu farkındalık etkinliğiyle birlikte çocuklarımızla bir araya geldik. Burada çocuklarımızın aşkını şevkini ve heyecanını görüyorsunuz. Bugün de bu farkındalık etkinliğiyle çocuklarımıza çevrenin önemini, çevrenin kadrini ve kıymetini anlatmaya çalışıyoruz. Bizler temiz bir Altıeylül için var gücümüzle çalışıyoruz. Fakat temiz bir Altıeylül oluşturmak için önce kirletmemek gerekiyor. Vatandaşlarımız özellikle çevre temizliği konusunda hassaslar. Vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyoruz. Bizler de var gücümüzle ilçemiz ve çevremiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri, Hanımefendinin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi ile ülkemizde ciddi bir mesafe katediyoruz. Biz de Altıeylül Belediyesi olarak sıfır atığa yönelik çalışmalarla daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Altıeylül için gayret ediyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı
Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı
Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı
Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı

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Kaynak: İHA

Altıeylül, Hisarcık, Selimiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

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