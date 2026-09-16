Altıeylül'de okul kantinleri denetlendi, hijyen ve son kullanma tarihi kontrol edildi - Son Dakika
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Altıeylül'de okul kantinleri denetlendi, hijyen ve son kullanma tarihi kontrol edildi

Altıeylül\'de okul kantinleri denetlendi, hijyen ve son kullanma tarihi kontrol edildi
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Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde ürünlerin mevzuata uygunluğu, son kullanma tarihleri, donmuş gıdaların muhafaza şartları ve genel hijyen incelendi.

Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla yapılan kontrollerde, ürünlerin mevzuata uygunluğu, son kullanma tarihleri ve genel hijyen şartları incelendi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çalışmalarını artıran Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okul kantinlerini mercek altına aldı. Gerçekleştirilen denetimlerde kantinlerde satışa sunulan ürünlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler ayrıca özellikle donmuş gıdaların muhafaza şartları ve hijyen durumunu incelerken, ürünlerin son kullanma tarihlerini de tek tek kontrol etti. Kantinlerin genel temizliği, ürünlerin saklama şartları ve satışa sunulan gıdaların öğrencilerin sağlığını tehdit edip etmediği konusunda kapsamlı kontroller yapıldı. Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürü Müjdat Keskin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçemizdeki okul kantinlerine yönelik denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz tarafından ürünlerin mevzuata uygunluğu, son kullanma tarihleri, özellikle donmuş gıdaların muhafaza ve hijyen durumu ile kantinlerin genel temizliği titizlikle kontrol ediliyor. Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Bu nedenle denetimlerimizi eğitim öğretim yılı boyunca da düzenli şekilde sürdüreceğiz. Amacımız herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermeden öğrencilerimizin güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak" dedi.

Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, okul kantinlerine yönelik denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altıeylül'de okul kantinleri denetlendi, hijyen ve son kullanma tarihi kontrol edildi - Son Dakika

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