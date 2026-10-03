Altın Portakal'da Ulusal Yarışma Dışı seçkide Flaşbellek yer alacak - Son Dakika
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Altın Portakal'da Ulusal Yarışma Dışı seçkide Flaşbellek yer alacak

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Altın Portakal\'da Ulusal Yarışma Dışı seçkide Flaşbellek yer alacak
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Dışı bölümünde gösterilecek filmler belli oldu. 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak festivalde Çekmeceler, Flaşbellek, İsimsiz Eserler Mezarlığı ve Tavuri seyircinin karşısına çıkacak.

(ANTALYA) - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Yarışma Dışı bölümünde yer alacak filmler belli oldu.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Dışı seçkisi açıklandı.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Dışı bölümünde; yönetmenliğini M. Caner Alper ve Mehmet Binay'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Ece Dizdar, Tilbe Saran, Taner Birsel, Nilüfer Açıkalın, Pınar Töre, Tuğrul Tülek, Kubilay Tunçer, Hakan Çimenser, Burak Altay, Gizem Erdem, Yekta Kopan, Cengiz Coşkun, Kerem Can, Ece Yüksel ve Nurhan Özenen'in yer aldığı 2015 yapımı "Çekmeceler-Drawers", yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Ali Suliman, Saleh Bakri, Sara El Debuch, Husam Chadat, Hanin Abaji, Hedi Ömer, Favaz Ömer, Nadi Güler ve Muhammed Rıfkı'nın yer aldığı 2020 yapımı "Flaşbellek- Flashdrive"; yönetmenliğini ve senaristliğini Melik Kuru'nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda Manolya Maya, Ekremcan Arslandağ, Tuğrul Tülek, Tülin Özen, Ceylan Özgün Özçelik, Emrah Özdemir, Okan Avcı, Cüneyt Yalaz ve Ege Derin'in yer aldığı 2025 yapımı "İsimsiz Eserler Mezarlığı- Dump of Untitled Pieces" ve yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Mustafa Serttaş, Meryem İzci, Şirin Gazi, Tanger Serttaş, Ayhan Serttaş, İlker Serttaş ve Derviş Çebiç'in yer aldığı 2022 yapımı "Tavuri" filmleri izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Altın Portakal'da Ulusal Yarışma Dışı seçkide Flaşbellek yer alacak - Son Dakika
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