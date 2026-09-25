Altın Portakal Film Forumu'na 269 başvuru geldi, 1 milyon 450 bin TL ödül verilecek - Son Dakika
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Altın Portakal Film Forumu'na 269 başvuru geldi, 1 milyon 450 bin TL ödül verilecek

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Altın Portakal Film Forumu\'na 269 başvuru geldi, 1 milyon 450 bin TL ödül verilecek
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Film Forum'a başvurular sona erdi, toplam 269 proje başvurdu. 26-27 Ekim 2026'da düzenlenecek forumda finale kalacak isimler ilerleyen günlerde açıklanacak ve 1 milyon 450 bin TL ödül verilecek.

(ANTALYA) - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yer alan, genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren Film Forum'da başvurular sona erdi. Toplam 269 projenin başvurduğu Film Forum'da finale kalacak isimler ilerleyen günlerde açıklanacak.

Bu yıl 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesindeki Film Forum'a başvurular sona erdi.

Film Forum'da; Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu Sümer Tilmaç Adayı kategorisine 10, Uzun Metraj Kurmaca Film Work In Progress Platformu kategorisine 16, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu kategorisine 167, Belgesel Film Work In Progress Platformu kategorisine 35 ve Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu kategorisine 41 başvuru olmak üzere toplam 269 başvuru gerçekleştirildi.

Bu sene 13'üncüsü gerçekleştirilecek Film Forum'a geçen yıl 172 proje başvurmuştu.

FİLM FORUM 26-27 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yeni sinemacıları keşfetmeyi, sinemacıların film ve sinema dünyasına güçlü bir adım atmalarını desteklemeyi ve projelerini sinema profesyonelleriyle buluşturmayı amaçlayan Film Forum, 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önde gelen sektörel destek platformu olan Film Forum'da bu sene toplam 1 milyon 450 bin TL tutarında ödül verilecek.

Kaynak: ANKA
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