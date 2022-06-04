Hacettepe Üniversitesi Hastanesi penceresinden tedavi gördükleri kardeşleri Elif'i selamlayan miniklerin videosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Videonun ardından sürpriz yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, minik Elif'i ve ailesini ziyaret etti. Başkan Balcı ile minikler arasındaki samimi görüntüler ise yürekleri ısıttı.

Kaynak: İHA

Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.