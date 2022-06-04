Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti

04.06.2022 17:55

Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kardeşleriyle hastane penceresinden selamlaşarak duygusal anlar yaşatan Elif'i ve ailesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti

ANKARA - Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kardeşleriyle hastane penceresinden selamlaşarak duygusal anlar yaşatan Elif'i ve ailesini ziyaret etti.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi penceresinden tedavi gördükleri kardeşleri Elif'i selamlayan miniklerin videosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Videonun ardından sürpriz yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, minik Elif'i ve ailesini ziyaret etti. Başkan Balcı ile minikler arasındaki samimi görüntüler ise yürekleri ısıttı.

Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti
Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti
Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti
Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Balcı, duygu dolu paylaşımın ardından hastanede tedavi gören Elif'i ve ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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