Altındağ Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi açılışı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Altındağ Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi açılışı gerçekleştirdi

25.06.2022 07:53
Altındağ Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi açılışı gerçekleştirdi

Altındağ Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde hizmet verecek olan Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Altındağ Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde hizmet verecek olan Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Altındağ Belediyesi, Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Açılışa, Ankara Vali Yardımcıları Osman Akbaş ve Namık Kemal Nazlı, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Altındağ Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Elif Yeşim Araz, Altındağ İlçe Sağlık Müdürü Harun Bağcı, sağlık çalışanları, Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Şenol Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı. 6 doktorun görev yapacağı Aile Sağlığı Merkezi, 20 bine yakın vatandaşa hizmet verecek. Aydınlıkevler Mahallesi'nde hizmet verecek Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Asım Balcı, "Aile Sağlığı Merkezi, bu bölge için çok önemli bir ihtiyaçtı. Söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizin tüm mahalle sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, görev yapacak değerli sağlık çalışanlarımıza ise başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte açılış kurdelesini kesen heyet, daha sonra merkezin içinde incelemelerde bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Altındağ, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altındağ Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi açılışı gerçekleştirdi - Son Dakika

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