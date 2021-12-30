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Altındağ Belediyesi'nden sıcak çorba hizmeti - Son Dakika

Altındağ Belediyesi'nden sıcak çorba hizmeti

30.12.2021 11:28
Altındağ Belediyesi'nden sıcak çorba hizmeti

Altındağ Belediyesi, Altındağ'da bulunan hastanelerin önlerinde sıcak çorba ikramı yapmaya devam ediyor.

Altındağ Belediyesi, Altındağ'da bulunan hastanelerin önlerinde sıcak çorba ikramı yapmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan sıcak çorba ikramı, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Altındağ Belediyesi, Altındağ'da bulunan hastanelerin önlerinde sıcak çorba ikramı yapmaya devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan sıcak çorba ikramı, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Altındağ Belediyesi'nin ikramından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, Altındağ Belediyesi ve Başkan Asım Balcı'ya teşekkürlerini iletti.

"Herkes faydalanıyor"

Ankara'nın büyük ve kapsamlı hastanelerinin Altındağ'da bulunduğuna dikkati çeken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Hastanelerimiz 24 saat çalışıyor, dolayısıyla buralarda insan yoğunluğu çok fazla. Ayrıca bölgede üniversite ve öğrenci yurtları da bulunduğu için, üniversite öğrencilerimiz de sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor. Sabah işe gitme telaşında olan vatandaşlarımız ve toplu taşımada görevli olan şoförlerimiz de çorba dağıtım hizmetimizden faydalanıyor" dedi.

Başkan Balcı, "Hem Ankara'nın sabah ayazını, hem de gönülleri bir parça ısıtmak için her sabah yüzlerce bardak çorba ikramı yapıyoruz. Ekiplerimiz dönüşümlü olarak hastane önlerinde vatandaşlarımıza ikramda bulunuyor. Görüyoruz ki, herkes bundan çok memnun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi'nden sıcak çorba hizmeti
Altındağ Belediyesi'nden sıcak çorba hizmeti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altındağ Belediyesi'nden sıcak çorba hizmeti - Son Dakika


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