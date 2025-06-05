Altınkent Köyü\'nde Kültür ve Dayanışma Günü Coşkusu

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent Köyü'nde düzenlenen Kültür ve Dayanışma Günü etkinliği, büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti. Geleneksel değerlerin yaşatıldığı bu özel gün, cirit gösterileri ve piknik etkinlikleriyle dolu unutulmaz anlara sahne oldu.

Etkinliğe Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Sarı ve MHP Gediz İlçe Başkanı Fatih Aydın da katılım sağlayarak vatandaşlarla bir araya geldi. Köy meydanı ve piknik alanında toplanan çok sayıda vatandaş, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Altınkent Köyü gençlerinin at üstünde sergilediği nefes kesen cirit gösterileri, izleyicilerden tam not aldı. Geleneksel Türk sporlarından olan ciritin heyecan dolu anları, etkinliğe katılanlara keyifli dakikalar yaşattı. Öte yandan, köy kadınlarının el emeği göz nuruyla hazırladığı lezzetli gözlemeler, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara ikram edildi. Çevre belde ve köylerden de yoğun katılımın gözlendiği etkinlik, tam bir şölen havasında geçti.

Altınkent Köyü Muhtarı Tarık Akpınar, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Altınkent Köyü olarak her yıl düzenlediğimiz Kültür ve Dayanışma Günümüzü büyük bir coşkuyla tamamladık. Bu tür etkinlikler, köyümüzün kültürel zenginliklerini yaşatmak, gençlerimize aktarmak ve köylülerimiz arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Gediz Belediye Başkan Yardımcımız Bayram Sarı'ya, MHP Gediz İlçe Başkanımız Fatih Aydın'a ve çevre köy ile beldelerimizden gelen tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm genç kardeşlerimize, hanımefendilerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Geleneklerimizi yaşatmaya ve köyümüzü daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA