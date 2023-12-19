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Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Tören, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek, sorunlarına çözüm bulmak adına bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Halk günü buluşmalarının önemine değinen Başkan Tören, şehirde yaşayan herkesin refahı ve mutluluğu için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu
19.12.2023 - 17:22,  Güncelleme: 17:24
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Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Tören, görüşme taleplerini bekletmemek adına her ay gerçekleştirdiği halk günü buluşmalarını sürdürüyor. Vatandaşların, talep ve beklentilerini dinleyerek, sorunlarını çözüm bulmak adına bu etkinliği düzenlediklerini belirten Başkan Tören, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında da vatandaşlara bilgiler veriyor.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, halk günü buluşmalarının önemine değinerek, "Bu zamana kadar hiçbir vatandaşımıza sırtımızı dönmedik, bize ihtiyaç duyan hiç kimseyi yalnız bırakmadık, bundan böyle de bırakmayacağız. Biz, hep bu şehirde yaşayan ailelerimizin, gençlerimizin, büyüklerimizin, çocuklarımızın refahı mutluluğu için gayret gösterdik. Her sokağa, her köşeye, her haneye, her yüreğe dokunabilmek için durmadık yorulmadık, engellere takılmadık, her yere koştuk. Bundan sonra daha büyük adımlarla şehrimize ve hemşerilerimize hizmet yolculuğumuzu milletimiz ile el ele sürdüreceğiz. Gönlümüzün olduğu gibi kapımızın da sonuna kadar açık olduğunu tüm vatandaşlarımız zaten biliyorlar. Bugün ve yarın her şartta hemşerilerimizin yanında ve eli öpülesi annelerimizin dizinin dibinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Altınordu Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen halk günü buluşmasında vatandaşları dinleyen Başkan Tören, kendisine iletilen istek talep ve sorunlara çözüm bulunması noktasında da ilgili birimlere talimat verdi. - ORDU

Kaynak: İHA
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