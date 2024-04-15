Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe İlk Resmi Mesai Gününe Başladı - Son Dakika
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Yerel

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe İlk Resmi Mesai Gününe Başladı

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe İlk Resmi Mesai Gününe Başladı

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk resmi mesai gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeli ziyaret eden Başkan Tepe, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Ayrıca, nöbetçi eczaneler, fırınlar ve taksi durakları gibi sürekli hizmet veren işletmeleri de ziyaret etti.

15.04.2024 16:06  Güncelleme: 16:09
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Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilk resmi mesai gününe saat 05.00 itibariyle başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Altınordu Belediye Başkanı olarak seçilen Ulaş Tepe, ilk resmi mesai gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeli ziyaret eden Başkan Tepe, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

"Herkesten önce uyanıp, herkesten sonra uyuyacağım"

İlçedeki nöbetçi eczaneler, fırınlar, taksi durakları gibi sürekli olarak hizmet veren işletmeleri de ziyaret eden Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Yeni haftanın herkese iyilikler ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tertemiz bir Altınordu için cadde ve sokaklarda çalışan emekçi ekip arkadaşlarımla çayımızı içtik. 'Herkesten önce uyanıp herkesten sonra uyuyacağız' demiştik. Altınordu için gece gündüz demeden hep birlikte canla başla gayretle çalışacağız. Seçimden önce sözümüz vardı" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe İlk Resmi Mesai Gününe Başladı - Son Dakika

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